Dimite Ricardo Rivero como rector de la Universidad de Salamanca y retornará a las clases

Salamanca, 7 mar (EFE).- El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha anunciado este jueves por sorpresa su dimisión, cuando le quedaban casi dos años de su segundo mandato, y semanas después del ataque contra su gestión y contra la institución académica por parte del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

En declaraciones a los periodistas, durante un acto público, ha asegurado que retornará a las clases como catedrático (de Derecho Administrativo), ante los "rumores" sobre su posible salto a la política y argumentado que tras seis años y medio de gestión ya estaba "muy visto".

"Voy a compartir con ustedes una decisión que he comunicado al presidente de la Junta y a la consejera de Educación: tras seis años y tres meses renuncio al cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Creo que es una noticia que puede despertar interés en este momento", ha anunciado ante los periodistas durante la presentación de un nuevo cuadro en la Sala de Retratos del Rectorado.

Rivero ha sorprendido con este anuncio un día después de haberse convertido en el rector que otorgó el Honoris Causa póstumo al escritor y pensador Miguel de Unamuno (1864-1936), que ocupó ese mismo cargo en la Universidad de Salamanca durante casi 20 años en tres mandatos entre 1900 y 1936.

El rector ha explicado que lleva "meses sopesando esta decisión" y que "ya la tenía tomada" pero no tenía claro cuándo hacer el anuncio de un paso que ha justificado por razones organizativas.

Las dos últimas semanas de su mandato han estado marcadas por un inusual protagonismo del rector en las polémicas políticas, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, atacara a la Universidad de Salamanca durante un discurso en Estados Unidos donde afirmó que es "una máquina de censura y adoctrinamiento".

Rivero salió en defensa de la Universidad, tras lo que Vox centró sus críticas en su desempeño como rector, unas acusaciones a las que él prefirió no referirse porque considera que la opinión sobre su gestión es libre.

Este pasado miércoles aprovechó el Honoris Causa póstumo para evocar a Miguel de Unamuno y reivindicar la libertad de pensamiento que acoge la Universidad de Salamanca ante "los afanes ilusorios de reescribir la historia", afirmó durante el acto.

"Vuelvo a mi despacho de profesor. Hay muchas especulaciones, rumorología, pero el tiempo va a demostrar que me van a ver mañana y dentro de un año dando mis clases y escribiendo mis libros, que es lo que quiero hacer y no he dejado de hacer. Estaré en la facultad y en ningún otro sitio", ha afirmado.

Rivero ha añadido que "este es el momento" porque la universidad afronta un momento de cambios, tras elegir al nuevo claustro que tiene que decidir cuándo y cómo reforma los estatutos, y después desarrollar la ley universitaria (LOSU), de la que él es muy crítico.

Su cargo lo ocupará desde hoy, y por un periodo breve la vicerrectora María José Rodríguez Conde, que tendrá que convocar elecciones, algo que Rivero considera que debería suceder lo más pronto posible. EFE

