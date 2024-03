Bolaños asegura que habrá presupuestos porque hay "voluntad" de todos los socios, pero todavía no están cerrados

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque hay "voluntad inequívoca" de todos los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. No obstante ha dejado claro que todavía no están "acordados" ni "cerrados", al ser interrogado sobre si el acuerdo que alcanzaron la noche anterior con Junts y ERC para desbloquear la ley de amnistía, abre la puerta a que haya nuevas cuentas generales. "Dicho esto, va a haber acuerdo de presupuestos, hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de que haya presupuestos, no están todavía acordados, no están cerrados, pero esa voluntad es inequívoca". Así, ha insistido en que todos los socios quieren que haya tres años y medio de legislatura "de avances, derechos, empleo, crecimiento económico y convivencia". "Esa es la voluntad de los grupos parlamentarios y no tengo ninguna duda que habrá presupuestos", ha repetido. A este respecto, desde Junts han rechazado que el acuerdo logrado con el PSOE y ERC sobre amnistía implique su apoyo a los PGE, según ha indicado el secretario general, Jordi Turull. "Amnistía era investidura. Nosotros ya hemos cumplido la investidura y ahora ya hay amnistía. Ahora comenzaremos el tema de los presupuestos. No hemos engañado a nadie", afirmó en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.