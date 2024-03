Barbón dice que el debate sobre la amnistía "está cerrado" en el PSOE y que la norma tiene que ser constitucional

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que el debate sobre la amnistía "está cerrado" en su partido una vez que los militantes respaldaron de manera "abrumadora" que la investidura estaba ligada "a buscar nuevos marcos de convivencia en Cataluña". Para Barbón, el marco siempre ha de ser la Constitución Española. El dirigente asturiano ha sido preguntado en Cangas del Narcea por la aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso tras los cambios pactados por PSOE, ERC y Junts. El presidente asturiano, que ha reconocido que aún no ha leído el texto que se ha aprobado, ha insistido en que la norma siempre ha de tener encaje en la Constitución Española. Ha recordado Barbón que la Carta Magna de 1978 "no es militante" y que nada impide tener diputados a formaciones políticas que buscan la autodeterminación. "Podría existir un partido que dijera que su propósito es acabar con la democracia y la Constitución Española; no sería inconstitucional por eso", ha puesto de ejemplo. Además, Barbón ha negado, a preguntas de los periodistas, que el PSOE y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hayan "comprado" el discurso de Junts. "Dudaría mucho, conociendo al equipo negociador y conociendo al ministro Bolaños como lo conozco, que compremos ningún discurso. Otra cosa es que usted me diga que en cualquier diálogo y acuerdo hay que buscar encajes y sobre todo posiciones más o menos amplias o comunes", ha respondido el dirigente asturiano.