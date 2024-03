Ángel Llàcer, actor y director en el musical 'The Producers': "Soy un entretenedor"

Madrid, 7 mar (EFE).- El actor y director Ángel Llàcer vuelve a la carga con un musical de Mel Brooks, 'The producers' (Los productores), "en el que constantemente pasan cosas" y donde interpreta a uno de los personajes principales. "Hago lo que hago porque me gusta entretener".

"Soy un entretenedor", confiesa a EFE Llàcer (Barcelona, 1974). "Me dedico a lo que me dedico para hacer reír, para entretener, para emocionarles -al público- y hacerles una caricia en el alma; eso es lo que me gusta a mí".

A punto de estrenar este jueves en el Teatro Alcalá de Madrid, 'Los productores', de la mano de Nostromo Live, Llàcer asegura que su prioridad es el trabajo: "Es lo que habla de mí, me explico a través de las obras de teatro".

A 'Los productores' le avalan 12 Premios Tony, 11 Drama Desk, 8 Outer Critics Circle y 3 Laurence Olivier, a los que se suman el Óscar que consiguió la película en el 1969 como mejor guión original y el Grammy del 2002 como mejor álbum de musicales.

"Nos tocaba hacer este musical porque es la suma de los dos anteriores: tiene la comicidad de 'La jaula de las locas' y la espectacularidad y el glamur de 'Cantando bajo la lluvia'", afirma.

Una producción que califica de ambiciosa, "ha sido la más cara", comenta sonriente, y tiene "una escenografía complicadísima".

La historia cuenta el entramado por el que dos productores buscan hacer dinero a partir de un fracaso estrepitoso. "Buscan la peor obra de la vida, 'Flores a Hitler', una oda al dictador, y piensan que la gente no lo va a aceptar", añaden al peor director -personaje de Llàcer- a una actriz pésima y a los peores bailarines.

"Pero el espectador le da la vuelta y piensa que es una sátira contra Hitler y se convierte en un éxito apabullante. Mel Brooks se ríe de todo" en esta función, remarca.

El actor señala que, para él, subirse a un escenario tiene que ver con el hecho de entender, de profundizar en el comportamiento humano, "es el momento que más me gusta, analizar por qué un personaje dice una cosa y no otra"; pero también porque le apasiona el engranaje, "el oficio" que lleva a poner en marcha un espectáculo. "Es como fabricar un reloj", en su caso "el reloj de la comedia".

La satisfacción de compartir momentos con la compañía que se va creando al poner en marcha una obra es otro de los resortes que le conduce a la interpretación.

"Cuando haces un casting, no solo me baso en el talento del artista que tengo delante, eso se da por supuesto; también incluyo la capacidad de relacionarse con los demás para crear esa compañía".

"Creo que parte de los éxitos que he tenido es porque he sabido escoger bien. No nos enamoramos del más guapo o la más guapa, si no de quien realmente nos llega", una razón por la que se ha rodeado de un elenco de 24 actores y bailarines entre los que se encuentran Armando Pita, Ricky Mata y Mireia Portas, bajo la dirección musical de Manu Guix y Gerard Alonso.

Llàcer fue uno de los primeros profesores de la academia de Operación Triunfo y, aunque no ha seguido el éxito de su última edición, no le extraña la repercusión que ha tenido.

"Es como un clásico de Broadway, funcionan siempre. OT es un clásico de la televisión, hace veintipico años que se inventó y sigue teniendo éxito". EFE

