Ana Redondo llama a la movilización el 8-M ante el negacionismo de la extrema derecha

Valladolid, 7 mar (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho este jueves un llamamiento a la movilización mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ante el actual "negacionismo de la extrema derecha", para que los derechos "no sean lesionados, vulnerados o revertidos".

Redondo, quien ha asistido a la inauguración del XXI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) en la Universidad de Valladolid, ha transmitido a los periodistas su llamamiento a la movilización, a la vez que ha reconocido que en los últimos veinte o cuarenta años se ha avanzado en materia de igualdad en España.

Ha expuesto que el país es ahora un referente internacional en este sentido y ha argumentado que el índice europeo de igualdad sitúa a España como el cuarto país en este ámbito, solo por detrás de Dinamarca, Países Bajos y Suecia.

"Hemos hecho un buen trabajo pero tenemos que continuar porque ahora hay un problema de regresión evidente", ya que hay un partido, Vox, que se sienta en instituciones, en autonomías y ayuntamientos, por lo que es importante decir que "no pasarán".

"En este negacionaismo de la extrema derecha aliada con el PP tenemos un verdadero problema" y no solo en España, es un problema a nivel general, ha advertido.

Ha criticado "el veto de Vox" a que se le reconozca con una distinción a la actriz Lola Herrera, "luchadora por los derechos y grandísima profesional que ha llevado el nombre de Valladolid por el mundo" -en referencia a la discrepancia de ese partido sobre la designación de la artista como una de las galardonadas por el Ayuntamiento vallisoletano en los actos del Día de la Mujer-.

"Ese veto no se puede explicar si no es por el reaccionarismo y el negacionismo de lo que es la igualdad y el sectarismo más absoluto", ha resumido, antes de considerar que el 8M es el momento para movilizarse, salir de casa aunque llueva y estar en la calle reivindicando que los derechos no se tocan.

Redondo ha subrayado que lo importante no es a qué manifestación ir, sino salir a la calle, ya que la igualdad no es una cuestión solo feminista ni de las mujeres, se trata de la igualdad de todos.

"Lo importante es que salgamos masivamente a reivindicar los derechos de las mujeres" y "no puede ser que el negacionismo de Vox nos lleve a la caverna, nos recoja en casa, que es lo que quieren, con la pata quebrada", ha insistido.

La ministra ha expresado que el movimiento feminista siempre ha sido plural, con diferentes voces y acentos, y ha crecido integrando esas diferentes sensibilidades. EFE

