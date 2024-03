Albares asegura que el viaje de Sánchez a Rabat se estaba preparando antes de cancelarse su visita a Argel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat se estaba preparando desde antes de que se anulara su visita prevista a Argel. Así lo ha hecho en rueda de prensa conjunta con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, al ser preguntado si el viaje del presidente para reunirse con el rey Mohamed VI el pasado 21 de febrero se gestó después de que se aplazara la visita que el ministro tenía previsto hacer a Argel el 12 de febrero. "Los aplazamientos de viajes internacionales ocurren", ha señalado, empleando el mismo argumento que ha venido ofreciendo desde que se anunció que no se desplazaría a Argel por motivos de agenda de la parte argelina, pero sin aclarar si ha habido contactos desde entonces para poder agendar la visita próximamente. El viaje de Albares, a invitación del ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, iba a escenificar el deshielo en la relación tras la crisis provocada a raíz del respaldo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara en marzo de 2022, después del regreso del embajador argelino a Madrid en diciembre y la reanudación de las exportaciones de algunos productos hacia el país magrebí. "Por supuesto el viaje del presidente a Marruecos estaba trabajándose desde mucho antes y estaba previsto desde mucho antes", ha sostenido. Cabe recordar que Mohamed VI había invitado a Sánchez a viajar a Rabat en la llamada telefónica que mantuvieron antes de la Reunión de Alto Nivel (RAN) de febrero de 2023. Entonces, el monarca alauí no se encontraba en Rabat e invitó al presidente a regresar próximamente, si bien esta invitación no se ha concretado hasta un año después, entre otras cosas porque el adelanto electoral dejó al Gobierno en funciones durante varios meses.