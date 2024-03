Yolanda Díaz garantiza la constitucionalidad de las modificaciones de la ley de amnistía

Madrid, 6 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado por hecha este miércoles la aprobación de la ley de amnistía y ha garantizado la constitucionalidad de las modificaciones que se van a incorporar porque están "dentro de la directiva que regula esta materia y de la legalidad de nuestro país".

Díaz ha insistido en una entrevista en RNE en trasladar un mensaje de "tranquilidad", porque la norma que será sometida a votación este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso es "constitucional".

"Es una ley de afectación general que tiene que respetar por supuesto los delitos de terrorismo, la afectación de la igualdad en definitiva", ha asegurado y ha recalcado que "esta norma no es ni para Marta Rovira ni para Carlos Puigdemont".

Ha subrayado que "no hay normas para personas concretas" y ha destacado que será una ley "para la ciudadanía catalana" y que ha definido como "una especie de reconciliación en un proceso político al que nunca debimos haber llegado".

La vicepresidenta segunda no ha querido responder a si con la ley de amnistía negociada por el PSOE y Junts el expresidente catalán Carles Puigdemont sorteará la causa judicial abierta contra él por el procés al considerar que no le competen a ella "este tipo de juicios".

No obstante, ha defendido que lo que pasó en Cataluña durante el proceso independentista de 2017 "no es terrorismo", así como que "cuando hay acuerdo no hay unilateralidad".

"Si yo me siento con el señor Garamendi, con el señor Sordo y con el señor Álvarez y llego a un acuerdo como llego a muchos de ellos, lógicamente no hay unilateralidad ni hay interpretaciones de parte", ha ejemplificado la también ministra de Trabajo, que ha añadido que "mientras no hay acuerdos las partes defienden lo que estiman, pero en el momento que se suscriba la realidad es la que es". EFE

