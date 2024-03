Vidal-Quadras revela que tras su ataque cayó en "un pozo negro de depresión" pero sigue apoyando a la resistencia iraní

El exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras ha relatado que, tras el atentado que sufrió, cayó en "un pozo negro de ansiedad, angustia y depresión" pero ha asegurado que ha retomado su actividad y que sigue apoyando a la resistencia iraní. El que fuera también presidente del PP catalán y uno de los cofundadores de Vox ha contado este miércoles, en una entrevista en Telecinco, cómo fue el ataque que sufrió el pasado mes de noviembre. "Me dijo 'hola, señor' por la espalda y entonces me di la vuelta: la detonación, la bala, charco de sangre en el suelo", ha relatado. Además, ha asegurado que al llegar a casa después de 16 días en el hospital en los que "los médicos, enfermeras y auxiliares" le trataron "con mucho cariño", necesitó ayuda médica para superar el trauma posterior al ataque y que tuvo que someterse a medicación suave. Vidal-Quadras ha lamentado su "ingenuidad y optimismo" al haber ignorado la aparición de su nombre y el de la entidad con base en Bruselas que él preside, un comité internacional de apoyo a la resistencia iraní, en la lista negra publicada meses atrás por el régimen de Irán: "Yo pensé, no se atreverán". En ese sentido, Vidal-Quadras ha relatado que, desde el principio, sospechó que se trataba de un ataque del régimen iraní. Ahora el expolítico cuenta con protección especial por parte del Ministerio del Interior. El régimen iraní ya contaba con un largo historial de asesinatos a disidentes y de intentos de asesinos a extranjeros que consideran enemigos y durante 40 años han protagonizados diversos ataques en Europa y Estados Unidos, según ha contado el expolítico. El exvicepresidente del Parlamento Europeo ha explicado que el régimen de Irán ha cambiado "la forma de atacar a quienes consideran sus enemigos" después de un asesinato múltiple que protagonizaron en Berlín, tras el cual la Unión Europea impuso sanciones, suspendió relaciones y expulsó a todos los agentes de inteligencia iraníes de Europa. "Cuando remprendieron los asesinatos lo hicieron contratando a profesionales", ha advertido. Cuatro de los atacantes de Vidal-Quadras han sido ya detenidos pero el autor del intento de asesinato sigue en busca y captura aunque el atacado ha asegurado que "está identificado con nombre y apellidos". En concreto, se trata de Mehrez Ayari, de 37 años, un francés de origen tunecino con múltiples antecedentes en Francia, su país de residencia, que el día del ataque cubrió su rostro con el casco de una moto. Vidal-Quadras fue víctima de un disparo en la cara el pasado 9 de noviembre cuando regresaba de dar un paseo por el parque del Retiro en Madrid en dirección a su casa y se vio obligado a permanecer 16 días en el hospital.