Puente admite que no puede despedir al hermano de Koldo de EMFESA porque solo está investigado y no ha sido condenado

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que no puede despedir de EMFESA a Joseba García, el hermano del asesor del exministro José Luis Ábalos, porque el informe que solicitó nada más conocer el 'caso Koldo' es "categórico" en que "no hay causa de despido" porque solo está siendo investigado y no ha sido condenado. En declaraciones a los medios, Puente ha explicado que en febrero solicitó un informe para saber qué podía hacer sobre el hermano de Koldo García, con quien su ministerio mantiene una relación laboral a través de EMFESA --sociedad mercantil estatal dependiente Transportes--, y que el documento no avala causa ninguna de despido porque no ha sido condenado de nada. "Eso no lo podemos hacer. Consulten con cualquier abogado laboralista. Este señor está siendo investigado, ni siquiera ha sido condenado", ha proseguido Puente, poniendo de ejemplo que si un empresario pilla a un trabajador robando en su empresa, no le puede despedir hasta que no esté condenado o a menos que no haya "medidas cautelares que puedan permitir esa decisión". Puente ha indicado que los hechos que se imputan a Joseba García "no tienen nada que ver con la tarea que realiza", que el informe "es absolutamente categórico" y que como no hay causa de despido, "no lo podemos despedir". "Lo anormal es que no habiendo causa de despido, lo despidiéramos", ha añadido. Por último, ha expresado que no entiende cómo "en una democracia con cuarenta y cuatro años de vigor" y con un Estatuto de los Trabajadores "súper contrastado y con miles de sentencias sobre este tema", pueda haber aún "algún tipo de controversia en torno a esto".