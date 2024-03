Pradales pide "un gran acuerdo" sobre autogobierno en Euskadi "para ir con otra fuerza al proceso negociador con Madrid"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha apostado este miércoles por tratar de lograr "un gran acuerdo" sobre la actualización del autogobierno entre los partidos políticos en Euskadi, para poder "ir después con otra fuerza al proceso negociador con Madrid". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha asegurado que el PNV siempre ha considerado importantes "los acuerdos de país" y que en ellos estén presentes "por lo menos las principales fuerzas políticas" vascas. Así, ha destacado que, en materia de autogobierno, "sería conveniente ampliar" el acuerdo alcanzado en 1979 para la aprobación del Estatuto de Gernika, en el que "quedaron fuera la izquierda abertzale y el PP", por lo que cree que "sería importante ahora por lo menos tratar de lograr un amplio acuerdo de país". De esta forma, ha apostardo por alcanzar "un gran acuerdo" en Euskadi "para ir después con otra fuerza al proceso negociador con Madrid". "Luego ya veremos cuál es la postura de cada uno y hasta dónde está dispuesto a negociar con flexibilidad, pero eso ya lo veremos. Como base y principio, es importante ampliar los acuerdos", ha reiterado. Asimismo, el candidato a lehendakari del PNV ha señalado que "hemos pasado a la siguiente fase" en el proceso iniciado con el Gobierno central para completar definitivamente el Estatuto de Gernika, y que es el momento de las competencias de aeropuertos y puertos, la gestión de la Seguridad Social y el marco propio de relaciones laborales. "Por lo tanto, aún hay trabajo por hacer, porque hay algunas competencias que son muy importantes para nuestro bienestar y nuestro futuro, que debemos trabajar, desarrollar y traer a Euskadi", ha asegurado. 'CASO KOLDO' Por otro lado, Imanol Pradales ha considerado que "no debe ser nada fácil" para el PSOE gestionar todo lo relacionado con el denominado 'caso Koldo', porque "ha creado tensión" en el presidente, Pedro Sánchez, y en su Gobierno, aunque, en su opinión, "lo más preocupante" es que "sólo crea desafección política". El candidato jeltzale a lehendakari ha indicado que el PSOE ha tratado desde el primer momento de "solucionar de alguna manera" la situación solicitando la dimisión y el acta al exministro José Luis Ábalos, aunque cree que "aún están por ver las consecuencias del caso". En todo caso, ha señalado que, "lo más preocupante de este caso, junto a muchos otros que hemos visto en España, es que solo crea desafección política, aleja la política de los ciudadanos y no es nada bueno para nadie". "Para el PSOE puede ser un perjuicio, pero especialmente lo es, en general, para toda la política", ha añadido. Además, Pradales no cree que el PSE-EE "vaya a recibir un gran golpe" por el 'caso Koldo' en las elecciones autonómicas del 21 de abril, porque, a su juicio, "la opinión de los votantes es más compleja" y, además, "cada vez vemos que son más importantes las últimas semanas y los últimos días de las campañas". M-8 Por otro lado, el aspirante jeltzale a la Lehendakaritza ha asegurado, a dos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, que, aunque ha habido "grandes avances" hacia la igualdad, "aún nos queda mucho por hacer para que veamos la igualdad como un verdadero valor en la sociedad". En este sentido, ha considerado que los hombres "tenemos mucho que decir y mucho que hacer", y que "sería importante, además de realizar manifestaciones contra la violencia machista, desarrollar otras iniciativas, otras actitudes y otras políticas, y que los hombres asumiéramos compromisos concretos, firmes y realistas". "Por lo tanto, el camino hacia la igualdad se está haciendo, ha habido evidentes avances durante los últimos años, pero aún nos queda mucho por hacer, y el compromiso de los hombres es muy importante para poder avanzar", ha concluido. EUSKERA Por último, el candidato a lehendakari del PNV ha considerado que "no podemos meter en el mismo saco" las diferentes sentencias dictadas por tribunales vascos durante los últimos años anulando exigencias de euskera para empleos públicos, aunque las ha calificado de "muy preocupantes", ya que, según ha dicho, "en este país se han conseguido grandes acuerdos en torno al euskera durante los últimos años". "El euskera no se puede utilizar como arma política y, en este caso, como arma jurídica y judicial. Lo que necesita el euskera es un clima de acuerdo, un compromiso de los diferentes agentes, sacarlo de la política y de los tribunales, y por eso veo con preocupación lo que está sucediendo", ha afirmado.