Por Andalucía dice que el PP ha mostrado con el Patronato Lorca que "no cree en la memoria democrática"

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha tachado este miércoles de "barbaridad" lo que ha sucedido en torno a la dirección del Patronato Federico García Lorca al hilo de la propuesta por parte de la Diputación de Granada de Antonio Membrilla (PP) para ejercer esa responsabilidad, y ha considerado que demuestra que "los integrantes del Partido Popular no creen en la memoria democrática". En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez se ha pronunciado así al día siguiente de que Antonio Membrilla renunciara a tomar posesión del cargo de director del Patronato Lorca a causa de la polémica suscitada por unos comentarios suyos en redes sociales en 2020 aludiendo al memorialismo como "memez histérica". "Lo que ha pasado con el Patronato" de García Lorca "no deja de ser una barbaridad y muestra cómo los diputados, los portavoces, los integrantes" del PP "no creen en la memoria democrática, y por eso se permiten hacer chistes y luego son recompensados con nombramientos como el de presidente del patronato de la Fundación" dedicada al célebre poeta granadino, ha comentado la portavoz adjunta de Por Andalucía. La también presidenta de Más País Andalucía ha opinado que "hacer el chascarrillo en Twitter" de decir que la memoria histórica "es una memez histérica es una falta de respeto a tantos y tantos españoles, andaluces, que aún siguen en fosas comunes, cuyos restos no se han podido recuperar, y a todas sus familias". En esa línea, Esperanza Gómez ha aseverado que "la recuperación de la memoria es básica para la reconciliación de los pueblos" y "un ejercicio democrático que habría que acometer", y ha criticado que los 'populares' "no sólo se permiten ir arrastrando los pies y no cumplir la ley (de Memoria) como deberían, sino que encima hacen chistes". Tras la decisión de Antonio Membrilla de renunciar a la dirección del Patronato Lorca, "forzado quizá por la dimisión de la sobrina nieta del poeta" en dicha entidad, la representante de Por Andalucía ha sostenido que "habría que ir más lejos, porque una persona que se permite hacer bromas con algo tan grave no debería ocupar ningún puesto público, no tiene dignidad suficiente". Así, Esperanza Gómez ha trasladado, en representación del grupo parlamentario que, entre otras fuerzas, integra a Podemos, IU y Más País Andalucía, su "más severa repulsa a que se puedan hacer chistes con algo tan serio", y que estos vengan, además, de "quien había sido designado para presidir el patronato", y ha concluido remarcando que "los restos del poeta todavía no han sido encontrados, que fue vilmente fusilado, y que se encuentran en una fosa común o no sabemos dónde, y la familia todavía lo busca".