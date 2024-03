Pons asegura que no hace falta explicar el 'caso Koldo' en Europa: "Todo el mundo habla de la corrupción en España"

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este miércoles en Bucarest, donde el PP celebra el congreso del Partido Popular Europeo (PPE), que no hace falta explicar fuera de España la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia que afecta a miembros del PSOE, bautizada como 'caso Koldo', porque "todo el mundo habla de la corrupción en España". En declaraciones a los periodistas en los márgenes del congreso que el PPE celebra en la capital rumana para preparar las elecciones europeas, González Pons ha afirmado que le ha causado "sorpresa" lo "rápidamente que ha corrido la noticia de la corrupción que asola al Gobierno español". "Yo pensaba que llegaríamos aquí a Bucarest y tendríamos que explicar qué está pasando en España, pero para mi sorpresa no hace falta explicarlo. Todo el mundo sabe aquí, en este congreso, que algunos socialistas se aprovecharon cuando la gente se estaba muriendo para enriquecerse vendiendo mascarillas inútiles", ha enfatizado. Además, González Pons ha señalado que el presidente del Gobierno de España "está incurso en un caso de conflicto de interés por el apoyo económico a una compañía aérea que servía para el desarrollo profesional de su familia", en alusión a las informaciones publicadas sobre los contactos de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, coincidiendo en el tiempo con las negociaciones para rescatar a Air Europa. "Estoy sorprendido porque todo el mundo hoy aquí habla de corrupción en España", ha enfatizado Pons, que ha señalado que el PP español ha impulsado una resolución que recoge el rechazo contra la ley de amnistía y contra de la corrupción que "parece institucionalizada en el Gobierno de Pedro Sánchez". "Nos sentimos respaldados por todos los partidos populares de Europa", ha resaltado. BENDODO AVISA QUE ESTE CASO "VA PARA LARGO" Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Acción Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado también desde Bucarest que "Sánchez tendrá que explicar el lío que tiene en su Gobierno, en su partido y hasta en su propia casa". A su entender, el llamado 'caso Koldo' se ha convertido en el "caso Sánchez". Bendodo ha asegurado que la salida "más honrosa" que le queda a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es dimitir, después de que este martes no diera ninguna explicación sobre su actuación en la compra de mascarillas cuando era presidenta de la islas Baleares, según ha dicho. Tras señalar que este caso "va para largo", ha indicado que este caso le recuerda al caso de los ERE en Andalucía, que gastaba el dinero de los parados en prostíbulos y cocaína, Bendodo ha avisado que se van a tener que dar muchas explicaciones en la comisión de investigación que el PP ha registrado en el Senado. "Aquí va a tener que dar explicaciones muchísima gente, como se suele decir, hasta el apuntador. Y aquí nadie está dando explicaciones", ha declarado Bendodo en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, donde ha emplazado al presidente del Gobierno a dar aclaraciones sobre este asunto.