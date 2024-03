Page pedirá a Sánchez que Conferencia de Presidentes busque un acuerdo para que leyes de Estado no impongan gasto a CCAA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que enviará esta semana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pedirá que la próxima Conferencia de Presidentes incorpore un punto en su orden del día que tenga como objetivo alcanzar un acuerdo de Estado para que todas las administraciones, "pero particularmente el Estado respecto a las autonomías", se comprometan a "no aprobar ninguna normativa que suponga gasto inducido a las comunidades autónomas". Así lo ha avanzado el presidente regional este miércoles durante su participación en el III Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Futuro, innovación y sostenibilidad' celebrado en Toledo, donde ha admitido que es "pesimista" acerca de la consecución de un acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica. García-Page ha señalado que es necesario "conjurarnos" para alejar "esa política del 'yo invito y tú pagas", por lo que a su juicio hay que intentar evitar que el Estado "imponga nuevas cargas a las autonomías" que no vayan "con la financiación correspondiente". "Y no solo en los primeros años, sino de forma permanente", ha remachado. "Ese acuerdo de Estado creo que es posible, realista. Significa simple y llanamente que el Estado puede tener ideas y puede propiciar cambios, pero que vayan acompañados de la financiación, porque lo demás es hacernos trampas al solitario", ha apuntado. En todo caso, ha recordado que "ya llevamos una década perdida en financiación" y le preocupa que "el Estado no deja de aprobar cosas que suponen un gasto inducido a las comunidades autónomas".