Maikel Delacalle, rapero: "Si nunca has estado abajo, ¿cómo vas a levantarte?"

Málaga, 6 mar (EFE).- La muerte de su madre o su ingreso en un centro de menores han marcado la vida del rapero canario Maikel Delacalle, que pese a todo ha sabido reponerse de las adversidades y vive ahora su mejor momento profesional: "Si nunca has estado abajo, ¿cómo vas a levantarte?".

Con más de un millón de suscriptores en YouTube y casi cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, Mikel Cabello (Granadilla de Abona, 1994) asegura en una entrevista con EFE que debe su nombre artístico a su abuela, quien le reprochaba que siempre estuviera "en la calle".

El artista tinerfeño, conocido por incorporar a su música diferentes elementos del R&B, el hip hop o el reguetón, empezó con 13 años a componer sus propias canciones en su barrio natal de San Isidro, pero no fue hasta los 17 cuando la discográfica Universal Music fichó por él.

Delacalle, que acaba de llegar de Miami, donde ha grabado una decena de nuevos temas, continúa ahora con la gira de su último disco, 'Códigos', en un recorrido por España con paradas en Málaga y Sevilla los días 7 y 8 de marzo, respectivamente; en Barcelona, el 3 de mayo, y en Valencia, al día siguiente.

Una historia de superación

"Soy un chaval que nació en una familia humilde y que al final salió artista para transmitir al público lo que mucha gente quiere decir", confiesa el cantante al hacer memoria y definir, en pocas palabras, su vida.

"La mía es una historia de superación", añade Delacalle, que sufrió la pérdida de su madre cuando apenas tenía siete años, algo que marcó su niñez y que expresó a través de la música.

A los 17 años ingresó durante seis meses en un centro de menores tras "gamberrear" por las calles. Explica que fue una etapa difícil que le sirvió para centrarse en la música y para darse cuenta de quién estaba a su lado: "Lo utilicé a mi favor para saber qué era lo que quería y lo que no", señala.

Si Delacalle se encontrara con su yo adolescente, tendría claro qué le aconsejaría: "Le daría un par de truquitos para sobrellevar la situación dentro del centro", dice entre risas el tinerfeño. "En realidad no le diría nada, porque si no lo viviera de esa manera no sería lo que soy hoy", apunta.

Esta experiencia le ha servido de aprendizaje y por ello lanza un mensaje a otros jóvenes que puedan estar pasando por su misma situación: "Que se rodeen de gente que les digan la verdad".

Artista camaleónico

Dice Delacalle que cualquier lugar le sirve para escribir sus temas porque es "un alma en movimiento". "Aprendí como un camaleón, me adapto a cualquier situación", subraya.

La muerte de su abuela también le marcó y le ha servido de fuente de inspiración para algunas de sus canciones. "En el peor momento aprovechas la situación", sostiene el cantante, que lleva ocho años "sin parar" en la industria de la música y no se plantea por ahora bajarse de los escenarios, sino todo lo contrario.

"¿Jubilarme? Me da miedo esa palabra", bromea el cantante sobre su futuro musical. "Los mejores años están por venir", recalca.

"He estado en el top, pero siempre habrá un punto más alto al que llegar", asegura Delacalle, que ha grabado una canción con su paisano Quevedo, quien saltó a la fama gracias a su sesión con Bizarrap y que hace unas semanas decidió pausar su carrera musical y desconectarse de las redes sociales.

Sus grandes éxitos

Uno de los primeros éxitos de Maikel Delacalle fue 'Ganas', lanzado en 2016 al mercado y que a día de hoy sigue siendo una de sus canciones estrella. Acumula más de 53 millones de reproducciones en Spotify y 38 millones de visualizaciones en YouTube.

'Ya no está' es una de las canciones de su nuevo álbum, 'Códigos', compuesto por 14 temas, de la que guarda especial cariño. Se trata de una pieza que empezó a escribir tras la muerte de su madre y que culminó cuando su abuela falleció, lo que la ha convertido en un homenaje a ambas.

Entre las canciones de su último disco destacan 'Mi nena remix', el tema junto a Quevedo, que acumula más de 70 millones de reproducciones en Spotify, o 'Soldi', la canción que comparte con Mahmood y que cuenta con 233 millones de escuchas en la misma plataforma. EFE

