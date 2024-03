Los "4 mosqueteros", el grupo de WhatsApp que revela un pago de 10.000 euros en metálico de varios investigados a Koldo

La Guardia Civil sostiene que el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el presidente del Zamora C.F. Víctor de Aldama, y otros tres investigados que se hacían llamar los "4 mosqueteros" en un chat de 'Whatsapp', habrían abonado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, el exasesor y exescolta del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos. Así se desprende del atestado, recogido por Europa Press, que la Unidad Central Operativa (UCO) elaboró el pasado mes de febrero, y que incluye extractos de las conversaciones que algunos de los principales investigados en esta causa que instruye la Audiencia Nacional mantuvieron antes de su detención. En concreto, los agentes centran su atención en el grupo de WhatsApp "4 mosqueteros", que estaría compuesto por De Aldama y los investigados Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno. Los tres últimos, que mantendrían "vínculos" con Koldo, habrían ayudado a De Aldama a llevar a cabo "una despatrimonialización" de sus fondos en España. En sus conversaciones, todos ellos se refieren a Koldo como "K". "Mañana tienes que ir a la cafetería Soto Verde que está detrás del Ministerio y llamar a K y decirle literal: Que estás en el verde, que traes una cosa de Nacho para darle y que si puede ir", escribió Díaz Tapia en uno de sus mensajes, facilitando a su interlocutor el contacto de Koldo, que aparecía con el añadido "asesor ministro". Para los agentes, "el hecho de que Koldo sea identificado" bajo ese seudónimo resulta "uno de los hitos fundamentales" para la investigación, porque el examen de la información del móvil de Moreno habría permitido "localizar referencias a que se habrían producido pagos" al exescolta de Ábalos. LOS TICKETS EN REPÚBLICA DOMINICANA En uno de los mensajes, Moreno le envía a Serrano una captura de pantalla en la que se ve el título "gastos fijos" con una referencia: "K 10.000". Los agentes sostienen que podría tratarse de un pago al exasesor después de que, durante el registro de su domicilio, se encontrase una anotación manuscrita en una de sus agendas. "Metálico 10.000", apuntó Koldo en la misma. La Guardia Civil localizó una conversación de octubre de 2021 en la que De Aldama envió un mensaje al grupo. "Podría mirar los tickets que tenemos en RD (República Dominicana). El domingo va el hermano de K, a ver qué le podemos dar", escribió. Los agentes creen que los tickets podrían ser, en realidad, dinero, y el hermano de K sería Joseba, que también se encuentra investigado en la causa. Al día siguiente, el presidente del Zamora C.F. volvió a chatear. "Por favor decirme lo de los tickets que va quien sabéis el domingo y ahora sí que no quiero líos", avisó. Díaz Tapia, por su parte, respondió: "Hablo con ellos para que lo dejen preparado". "EL MINISTRO DA EL OK SEGURO" Los análisis del Instituto Armado también revelan la conversación de Moreno con Serrano en la que ambos hablan de una reunión. "Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos", le explicó Serrano. Unos minutos más tarde, ambos retoman la conversación. "Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos", celebra Serrano. Diez días después de esa conversación, el 20 de agosto de 2020, Moreno envió a Serrano dos pantallazos de la Wikipedia de Salvador Illa, por entonces ministro de Sanidad. Tanto Serrano como Moreno volvieron a compartir algunos mensajes en enero de 2022. Moreno, en concreto, envió a Serrano una fotografía en la que se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas.