La RFEF afirma que cumple los requisitos legales en materia de igualdad y frente al acoso

Madrid, 6 mar (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aseguró que cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades desde enero de 2022, así como con un protocolo de actuación frente a situaciones de acoso sexual, y anunció que ha presentado alegaciones a las conclusiones de la inspección de Trabajo sobre la materia.

El organismo señala en un comunicado que "actualmente se cumplen todos los requisitos legales en esta materia", después de conocerse que la Inspección de Trabajo le ha extendido "acta de infracción" por no tener un plan de igualdad en regla y por no activar el protocolo de acoso, tras el beso no consentido del expresidente Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso.

La RFEF afirma que su Plan de Igualdad de Oportunidades fue firmado el 28 de enero de 2022, con una vigencia de cuatro años, e incluye 11 áreas de desarrollo y 26 medidas específicas que se están realizando en la institución.

"Se cumple la normativa y los requisitos exigibles en la misma, siendo el compromiso serio y riguroso de la Real Federación Española de Fútbol continuar trabajando en pro de la igualdad en este deporte, tal y como lo está haciendo actualmente", destaca.

El organismo explica que ha presentado alegaciones a las conclusiones de la inspección de Trabajo el pasado mes de septiembre, relativas al registro del plan de igualdad, "estando en cuestión si corresponde su registro a la administración autonómica o a la administración estatal; así como aclaración de cuestiones sobre el protocolo contra la violencia sexual".

También recuerda que a finales del año pasado creó una nueva Área de Igualdad, "que está trabajando intensamente en garantizar el avance y el cumplimiento de estas políticas a través de proyectos concretos que buscan cambios no sólo coyunturales, sino también estructurales".

"Es compromiso de la Federación lograr estos esenciales objetivos para el fútbol español, que ejerce además como efecto altavoz para toda la sociedad", subraya.

El sindicato FUTPRO expresó este miércoles su satisfacción por la resolución de la Inspección de Trabajo y confió en que "se adopten medidas y cambios contundentes", después de la denuncia que presentó tras los incidentes del 20 de agosto pasado, día de la final del Mundial que ganó España, por no activarse los protocolos correspondientes para proteger a las futbolistas.

FUTPRO indicó que siguen abiertos temas según la resolución de la Inspección, que requieren que se revise la Evaluación de Riesgos de la RFEF para analizar el riesgo de violencia sexual en los puestos de trabajo ocupados por mujeres e incluir las medidas preventivas necesarias.

Ante la falta de activación del protocolo contra el acoso sexual, el sindicato insistió en que no se inició la investigación formal de acuerdo con las obligaciones laborales de la RFEF, que es independiente del procedimiento de integridad en el que únicamente se llevó a cabo la investigación una persona que ocupaba un puesto de responsabilidad en la empresa y cuya finalidad es distinta que la prevista en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad o en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

FUTPRO requirió en un comunicado la elaboración de un nuevo Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, cuyo objetivo será fomentar la cultura preventiva, manifestar la tolerancia cero de la empresa frente a estas situaciones, facilitar la identificación de conductas que constituyan acoso e implantar un procedimiento sencillo, rápido y accesible de queja confidencial. EFE

