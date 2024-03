La artista Charo López recibe un homenaje por su trayectoria: "Terminaré siendo actriz"

Madrid, 6 mar (EFE).- Con motivo del Día de la Mujer, la actriz Charo López ha recibido este miércoles un homenaje de sus compañeros de profesión por "una carrera que abrió muchas puertas a las mujeres y en especial a las profesiones de las Artes Escénicas".

"¿Por qué a mí?, hay muchas mujeres que han trabajado tanto como yo", se ha preguntado la actriz tras recibir los aplausos de sus compañeros y asegurar que ha trabajado "muchísimo" a lo largo de su vida.

"Es verdad, me lo merezco", ha añadido entre risas la salmantina, que a sus ochenta años sigue en el escenario. "Desde los años de la facultad cuando estudiaba Filosofía y Letras no he parado de examinarme, de ensayar, de estudiar, de repetir textos, de trabajar".

"Con Luis Santana y Víctor Carbajo sigo recitando a grandes poetas por la geografía española y me siento feliz. Cómo me gusta seguir trabajando", ha contado la actriz y productora que ha protagonizado obras de teatro como 'Carcajada salvaje', 'Tengamos el sexo en paz' y 'Los puentes de Madison'.

"Cuando me jubilé, pensé: qué maravilla, ha llegado el tiempo de descansar, de levantarme tarde, de desayunar en la cama, de leer el periódico, de oír la radio, se acabaron las prisas, los miedos, los sustos y los estrenos. Se acabó todo. Pero no ha pasado nada de eso, no he parado de trabajar", ha contado con humor.

"En serio, no, no ha habido un solo día en que no haya trabajado", ha añadido Charlo López, quien ha reconocido que "seguramente no he sabido despedirme o no he querido hacerlo".

"Lo más probable es que termine siendo actriz. La vida me deja", ha dicho la protagonista de la película 'Secretos del corazón' y de la mítica serie de televisión 'Fortunata y Jacinta'.

"Creo que este acto es una buena oportunidad para dar las gracias a tantos y tantos directores, actores, actrices, maquilladores y a tantísimas personas que pertenecen a esta profesión con las que he compartido mi vida profesional", ha concluido la actriz que cuenta con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes (2008).

En este homenaje, organizado por la Academia de las Artes Escénicas y celebrado en el Instituto Cervantes, también se ha homenajeado a la dramaturga Carmen Resino, la directora de orquesta Mercedes Padilla y a la bailarina Blanca del Rey.

La bailaora y coreógrafa Blanca del Rey (Córdoba, 1946), actualmente directora artística del mítico tablao 'El Corral de la Morería', posee un estilo único y personal.

"Su baile es danza en mayúsculas. El mantón de manila cobra vida en sus manos", ha señalado el multipremiado bailarín español y coreógrafo Antonio Najarro, encargado de hacer una loa a la artista cordobesa en este acto en el que se ha reconocido el talento y la valentía de mujeres en las artes escénicas. EFE

