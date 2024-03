Fiscalía abre diligencias de investigación sobre la donación de dos parcelas de la exdirectora del IVAM

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la donación de unos terrenos que realizó la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Nuria Enguita, a una fundación sin ánimo de lucro impulsada por el curador de arte Vicente Todolí --quien formó parte del jurado que la seleccionó para el cargo--, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras, que han apuntado que la investigación se encuentra en el momento inicial. El pasado mes de febrero, el diario El Español publicó que Nuria Enguita había donado dos fincas rústicas a la fundación Todolí Citrus, entidad sin ánimo de lucro impulsada por el curador de arte Vicente Todolí, quien formó parte del jurado del concurso que la seleccionó como responsable del IVAM. A raíz de esas informaciones, la Generalitat decidió remitir a la Fiscalía un escrito en el que ponía en conocimiento los hechos para que se estudie si existe algún ilícito. Un día después de que la administración hiciera pública esa decisión, Nuria Enguita, presentaba su renuncia al vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ante lo que calificó de "ataques" contra su persona "basados en información falseada". "Es evidente que no cuento con el apoyo del gobierno valenciano", aseveró la especialista en arte en el comunicado en el que anunció su dimisión. Desde el primer momento, Enguita ha defendido que se trata de una "campaña difamatoria" iniciada contra su persona sobre "un tema estrictamente privado". Por su parte, días más tarde, Vicente Todolí también se pronunciaba públicamente lamentando que en este caso "no se ha buscado aclarar la verdad de los hechos, sino condenar a priori los mismos". Aseguró que, no solo no fue "clave" en la elección de Enguita como directora del IVAM --puesto que había un jurado de siete personas que la votaron por unanimidad--, sino que fue él quien propuso a la comisión evaluadora que se iniciase una segunda convocatoria, al haberse aceptado una sola candidatura, o que se ampliase el plazo de presentación de aspirantes.