Feijóo da su apoyo a Von der Leyen para la Comisión Europea si mantiene la defensa del Estado de Derecho español

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado personalmente este miércoles su apoyo a Ursula von der Leyen para seguir al frente de la Comisión Europa si mantiene su defensa del Estado de Derecho, en medio del debate sobre la ley de amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con los independentistas catalanes. También le ha solicitado que la política sobre agricultura del Ejecutivo comunitario "se corrija" y "los agricultores vuelvan a ser protagonistas" en la UE. Feijóo ha realizado estas peticiones durante la reunión que ha mantenido con Von der Leyen en los márgenes del congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebran en Bucarest, en el que se elegirá al candidato de los 'populares' europeos a presidir la Comisión Europea tras las elecciones de junio. El pasado 19 de febrero, Ursula von der Leyen ya anunció su intención de ser la candidata del PPE para repetir al frente del Ejecutivo comunitario. "Me gustaría presentarme a un segundo mandato", afirmo la exministra alemana de Defensa en un acto de su partido, el democristiano CDU. En declaraciones a los periodistas en Bucarest, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha señalado que, en esa reunión con Von der Leyen, Feijóo ha "comprometido los votos españoles" para que sea elegida candidata a la Presidencia de la Comisión en este cónclave. "El presidente Feijóo ha puesto dos condiciones: La primera es que Ursula von der Leyen, como candidata y para su próximo mandato, continúe con la defensa del Estado de Derecho español y que haga de la defensa del Estado de Derecho español una de las razones por las cuáles va a volver a ser elegida presidenta de la Comisión", ha manifestado. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya asumido nuevos cambios en la ley de amnistía para lograr el apoyo de Junts, Pons ha pronosticado que habrá una "nueva rendición" para seguir en Moncloa. "Este Gobierno es tan débil que no tiene ninguna línea roja ni frente a Junts ni frente a nadie", ha enfatizado, para avisar que si eso se materializa es "muy difícil" llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En segundo lugar, González Pons ha explicado que Feijóo ha solicitado a Von der Leyen que la política de la Comisión Europea sobre agricultura "se corrija y que los agricultores pasen a ser protagonistas de la Comisión Europea". "Continuarán hablando sobre estos dos asuntos. Pero, por el momento, Ursula von der Leyen tiene el voto de confianza del Partido Popular español para este Congreso y la seguridad de que seguiremos profundizando en esos dos temas que a nosotros nos importan", ha añadido el dirigente del PP. RESOLUCIÓN SOBRE LA AMNISTÍA EN EL CONGRESO DEL PPE González Pons ha recordado que el PP español, que es la segunda delegación más grande del cónclave, ha presentado una propuesta de resolución sobre corrupción y Estado de Derecho en España, que no ha recibido ninguna enmienda y, por lo tanto, "va a ser aprobada con unanimidad". Por eso, ha destacado que el Partido Popular Europeo y todos los gobiernos que en este momento presiden el PPE, "que son la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea", "respaldan la posición" del PP de Alberto Núñez Feijóo. Al ser preguntado si el PP confía en que se pare en Europa la ley de amnistía, Pons ha señalado que "quien va a parar la amnistía en Europa seguramente va a ser el Tribunal Europeo de Justicia, que no es un órgano político". "Ahora, desde luego, la Comisión continuará con su trabajo y lo hará con objetividad", ha apostillado.