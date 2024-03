El PSOE no necesita el apoyo de Junts para aprobar mañana la Ley de Amnistía, pero sí para el Pleno del Congreso

La Ley de Amnistía inicia este jueves su recta final en el Congreso y su aprobación dependerá de Junts, cuyo apoyo no es imprescindible en la Comisión de Justicia, pero sí lo será cuando el texto llegue al Pleno del Congreso. La proposición de Ley de Amnistía regresó a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra de la misma en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico. Entonces se abrió un primer plazo de quince días para la emisión del nuevo dictamen, que después se amplió a petición del Grupo Socialista fijándose como fecha límite este 7 de marzo. Y justo el último día de plazo, a las once de la mañana, es cuando se va a celebrar la reunión de la Comisión de Justicia, en la que se debatirá el dictamen que aprobaron en enero y que no prosperó en el Pleno al descolgarse Junts, más las enmiendas originales que los grupos quisieron mantener 'vivas' y no se aceptaron en el Pleno, más las enmiendas transaccionales que, sobre éstas, se puedan pactar. OPCIÓN DE ENMIENDA TRANSACCIONAL HASTA EL ÚLTIMO MINUTO Después de días proclamando que la redacción no iba a sufrir cambios al ser "constitucionalmente impecable", el PSOE, por boca del presidente Pedro Sánchez, ha cambiado de posición y ahora se abre a introducir modificaciones en el texto que se votó en el Pleno del Congreso. Esos cambios podrían introducirse si el PSOE acepta la literalidad de enmiendas de sus socios de ERC y Junts, o bien si pacta con ellos enmiendas transaccionales con una nueva redacción sobre puntos concretos. En uno u otro caso, disponen de tiempo hasta el último momento anterior a las votaciones en la Comisión de Justicia. Eso sí, cualquier cambio debe contar con el voto del PSOE y de todos sus socios, dado que el PP y Vox siempre van a votar en contra. La Mesa de la Comisión de Justicia, que preside el socialista Francisco Lucas Ayala y en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, se reunirá este jueves un cuarto de hora antes para ordenar el debate y resolver escritos de reconsideración pendientes, ya que tanto el PP como Vox creen que esta ley debió haber decaído en el Pleno del Congreso y no tenía que haber vuelto a la comisión. NO CABEN ERRORES NI AUSENCIAS La previsión es que la Comisión de Justicia apruebe este jueves un nuevo dictamen, que podrá ser el mismo que cayó en el Pleno u otro con las modificaciones que introduzcan vía enmienda. En esta votación el voto afirmativo de Junts no es imprescindible, bastaría con la abstención, ya que el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos (que acapara el voto del Grupo Mixto), superan a PP y Vox. Aprobado el dictamen, el siguiente paso será elevarlo al Pleno del Congreso, que podría votarlo el jueves 14 de marzo o a la semana siguiente, el 21. Y aquí sí que será imprescindible el voto afirmativo de Junts, así como no cometer errores y evitar ausencias, para superar a la suma de PP, Vox, UPN y CC y alcanzar el listón mínimo de la mayoría absoluta (176) que requiere una ley orgánica como ésta. Si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo. Pero si en el próximo Pleno del Congreso la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.