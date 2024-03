El presidente de Canarias dice que ante la migración encuentra una UE "insensible" y sin el amparo del Gobierno central

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este miércoles que desde la Comunidad Autónoma se sienten "abandonados y solos" al tener una Unión Europea (UE) "insensible" ante la situación migratoria que sufren las islas, y donde "no encuentra en el Gobierno de España el amparo". Así lo ha manifestado durante su participación en el Foro Ser Sevilla, donde expuso que Canarias históricamente recibe "la llegada de aquellas personas que huyen del hambre, de la muerte, de la miseria", cerrando el año 2023 con 40.000 inmigrantes, lo que supuso algo más del 70 por ciento "de toda la migración irregular que llegó a España, que llegaron a las costas canarias", y que en el archipiélago lo hicieron especialmente en el tramo final arribando a la isla de El Hierro, que con 11.000 habitantes han visto que han llegado aproximadamente unos 18.000 migrantes a sus costas, "con el impacto logístico" que tiene. A ello, agregó, que actualmente hay en Canarias más de 5.500 menores no acompañados, niños y niñas, que apuntó "hay que estar a pie de muelle, hay que verlos bajar, hay que ver el miedo en el rostro después de cinco o seis días de navegación, con frío, sin saber a dónde llegar", apuntilló para agregar que al llegar a tierra "se abrazan a esos voluntarios de la Cruz Roja, y algunos incluso teniendo que contar que durante la travesía su hermano ha fallecido y lo han tirado por la borda". Frente a todo esto, matizó, Canarias se encuentra con una UE "insensible" y un Gobierno regional que "se ve en la soledad y que no encuentra en el Gobierno de España el amparo" que esperaba. "Nos asombra, nos asombra, porque al final vemos como hay distintas varas de medir para tratar el fenómeno migratorio", apostilló para agregar que se puede observar cómo se organiza una llegada, "con todas las autoridades a pie de aeropuerto cuando mediáticamente" llegan refugiados de Afganistán o de Ucrania, mientras que el Gobierno central o el presidente de España, Pedro Sánchez, "no ha visitado en Canarias ninguna de las islas y cuando ha ido a Lanzarote a veranear tampoco se ha querido acercar a los puestos y a los centros en este caso de inmigrantes. Por ello, admitió que les "preocupa" y les "llena de perplejidad" que mientras "la amnistía sigue su paso y sigue su tramitación y es una prioridad para el actual Gobierno", Canarias sigue "esperando poder resolver el problema del cambio legislativo de los niños y niñas, de los menores no acompañados", ya que el archipiélago está "absolutamente desbordado" para poder atenderlos "de manera digna".