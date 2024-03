El PP responde al PRC que el problema del lobo "no es cuestión de valentía", sino de "saber gestionar"

El PP ha trasladado al PRC que "el populismo no funciona" para solucionar el problema de lobo y que atajar este asunto "no es cuestión de valentía", sino de "ser serio y saber gestionar los asuntos de los ganaderos con responsabilidad". Así han respondido los 'populares' en un comunicado a la rueda de prensa ofrecida esta mañana por el diputado regionalista y exconsejero de Ganadería, Guillermo Blanco, que ha pedido al Gobierno autonómico del PP "valentía" para a solicitar informe al Ministerio de Transición Ecológica y proceder a las extracciones de lobo "necesarias para frenar los ataques". Sin embargo, el PP ha exigido al PRC y a Blanco "lealtad y menos personalismos" para combatir este problema. En concreto, le ha pedido "la misma lealtad que de modo inquebrantable demostró el PP con el Gobierno de Cantabria sobre este asunto la pasada legislatura", cuando gobernaba la coalición PRC-PSOE y Blanco estaba al frente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. "Guillermo Blanco debería demostrar más pudor en sus manifestaciones sobre el lobo y dejar de colgarse medallas yendo de salvapatrias, porque la valentía que exige y de la que presume fue la que le faltó al PRC la pasada legislatura para presionar a Pedro Sánchez y romper el pacto de gobierno con el PSOE en Cantabria si no se sacaba al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)", ha dicho la diputada regional y portavoz de Ganadería del Grupo Popular, Belén Ceballos. Y es que, a su juicio, Blanco "tuvo en su mano la solución si hubiera amenazado a Sánchez con romper el Gobierno de Cantabria, pero no lo hizo. Prefirió mantenerse cómplice de las decisiones de sus socios socialistas durante 16 años y de las imposiciones ideológicas de la ministra Teresa Ribera, que han llevado a la ganadería extensiva a una situación insostenible", ha sentenciado. En este sentido, ha reiterado que ya hay 22 familias de lobo "campando" por Cantabria y más de 2.714 animales muertos en el año 2023 por ataques de lobo, una especie que, además, "está perdiendo el miedo al hombre". Ceballos ha subrayado que el PP "se ha comprometido desde el principio" con la defensa del sector primario y que está actuando "en todas las instancias y a todos los niveles para que se retire la protección del lobo", como se acordó el pasado lunes en el Pleno del Parlamento. "La diferencia con los regionalistas es que nosotros lo hacemos desde el más absoluto rigor, con seriedad y buscando todas las garantías jurídicas que este grave problema requiere, para no generar falsas expectativas a nuestros ganaderos en un asunto que les es capital", ha apostillado. Por ello cree que Blanco "se equivoca de estrategia". "El Gobierno del Partido Popular no es el enemigo, sino parte de la solución. El problema es el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas", ha dicho Ceballos, recordándole que, "como sabe", la responsabilidad de las extracciones del lobo depende del Gobierno de España, en concreto de la "integrista medioambiental" Teresa Ribera, que "no se digna ni en contestar los informes". En este sentido, ha destacado además que el PRC no consiguió ninguna extracción en su mandato "por no saber gestionar los asuntos jurídicos y legales". "Mucha foto y mucho ruido y cero en gestión", ha criticado. La diputada ha insistido en que el regionalista "miente cuando acusa de inacción a la Consejería". En este sentido, ha destacado que el consejero, Pablo Palencia, ha solicitado al Ministerio la retirada del lobo del LESPRE y que se permitan las extracciones, una reunión bilateral con la ministra, que se convoque una conferencia sectorial de Medio Ambiente especifica del lobo de manera urgente y que se lleve a cabo un cambio normativo para que las comunidades autónomas puedan gestionar de una manera "equilibrada" el incremento de ejemplares. "La salida del lobo del LESPRE y la defensa del sector primario es un objetivo común en el que debemos ir de la mano. Debe ser un proyecto compartido del que nadie debe apropiarse. El éxito en este asunto será un éxito de todos los cántabros", ha concluido Ceballos.