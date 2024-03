El PP pone fin a su acuerdo de gobierno con Vox en Cieza (Murcia) y los 'populares' gobernarán en solitario

El PP ha anulado el pacto de gobierno que firmó con Vox en el Ayuntamiento de Cieza tras las elecciones municipales de 2023 y, a partir de ahora, los 'populares' gobernarán en solitario y en minoría, según hizo saber este martes el primer edil, Tomás Rubio, en una rueda de prensa. Cabe recordar que el PP obtuvo nueve ediles en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, una cantidad insuficiente para gobernar un municipio en el que la Corporación está compuesta por 21 ediles y la mayoría absoluta requiere el respaldo de 11 concejales. Por ello, tuvo que llegar a un acuerdo programático de gobierno con los tres ediles de Vox; mientras que el PSOE --que ganó las elecciones en número de votos pero consiguió también nueve ediles--, pasó a ser el único partido de la oposición. Rubio, que compareció acompañado por el resto de ediles del PP, reconoció que le hubiera gustado no tener que ofrecer esta rueda de prensa. "Pero las circunstancias y mi responsabilidad como alcalde de Cieza me llevan a estar aquí esta tarde delante de todos vosotros", según el primer edil, quien anunció que ha decidido "dar por nulo" el pacto de Gobierno que negoció con Vox al inicio de la legislatura. "Estábamos contentos porque consideramos entonces y aún lo seguimos considerando, que era un buen pacto, que recogía los puntos programáticos más importantes que reflejaban nuestro compromiso con los electores ciezanos y que era un pacto bueno para todos" los vecinos del municipio y para poder construir una Cieza "mejor", señaló. En su intervención, Rubio recordó los puntos que integraban ese acuerdo programático como, por ejemplo, "la reducción del gasto político; bajar impuestos a las familias más vulnerables; aumentar el parque de viviendas; ayudar a las madres para la conciliación de la vida familiar; y aumentar las plazas de aparcamiento". También formaban parte de ese acuerdo la "remodelación de la organización del Ayuntamiento y revisión de los puestos de trabajo; el incremento de la seguridad; y la ejecución de algunas inversiones". EL PRESUPUESTO, EL "DESENCADENANTE" Sin embargo, el alcalde remarcó que, para poder ejecutar este programa, "se hace imprescindible" algo que también aparece en el pacto, concretamente en el punto número 9, "como es la aprobación del presupuesto en tiempo y en forma". Precisamente, aclaró que el "desencadenante" de esta situación es que Vox "no ha querido cumplir con el mismo" y se ha negado a firmar las cuentas. A este respecto, recordó que el PP presentó a Vox a finales de noviembre un proyecto de presupuestos que "cumplía con las aspiraciones y los acuerdos pactados" con Vox, "incluso incrementando sus demandas de tipo económico". "Y, aun así, no han querido que presentemos el mismo porque ahora exigen incrementar las cantidades de las partidas presupuestarias de sus concejalías, a pesar de que en el proyecto de presupuestos ya estaban incrementadas", lamentó. En este sentido, manifestó que Vox exige "una independencia en su forma de actuar" que el PP ha considerado que "no ha lugar en un Equipo de Gobierno". Y es que, añadió, "no podemos tener dos equipos de Gobierno en paralelo; así no se puede gobernar". El primer edil lamentó que "son ya varias las ocasiones" en las que él, como alcalde, se ha enterado de actos programados o de actuaciones de las concejalías delegadas a Vox "a través de las redes sociales". "Y este alcalde creo que debería estar informado de todo lo que acontece en Cieza", aseveró Rubio, quien también criticó que los ediles de Vox se han abstenido o votado en contra "en varias ocasiones", tanto en el Pleno como en Junta de Gobierno, a propuestas del Equipo de Gobierno que estaban pactadas algunas veces de antemano, "y eso no podemos permitirlo". Con todo, Rubio señaló que la decisión de romper el pacto no implica que, en un futuro, no se vuelvan a sentar a negociar con Vox, "siempre y cuando no se nos quiera cambiar las reglas de juego a mitad del partido". "Las puertas siguen abiertas al diálogo y al entendimiento, pero no a la cerrazón", advirtió. NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO El alcalde señaló que se abre, por tanto, "un nuevo tiempo" para el Ayuntamiento de Cieza y para el Equipo de Gobierno. Así, anunció que este martes modificó el decreto de delegaciones del Consistorio, para las que él se reserva las competencias de Seguridad Ciudadana. Ha explicado que María Ángeles Ruiz Aniorte pasará a ser la primera teniente alcalde y ostentará las delegaciones de Gerencia Municipal, Recursos Humanos, Modernización de la Administración, Informática y Nuevas Tecnologías, Contratación y Hacienda. Por su parte, Manuel Martínez Lucas pasará a ser segundo teniente alcalde y ostentará las delegaciones de Agricultura, Montes y Empleo; mientras que Francisco Martínez Martínez pasará a ser tercer teniente alcalde y ostentará las delegaciones de Medio Ambiente, Obras, Servicios y Economía Circular, Urbanismo, Planificación, Proyectos Europeos y Objetivos Estratégicos y Desarrollo Económico y Urbano. María Turpín Herrera pasará a ser la cuarta teniente alcalde y tendrá las delegaciones de Educación, Escuelas infantiles y centros de atención a la infancia, Cultura, Turismo, Semana Santa, Artesanía, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Participación Ciudadana y Bienestar Animal. Asimismo, Gertrudis Julia Villa pasará a ostentar la quinienta teniente alcalde y tendrá Políticas Sociales, Familia e Infancia, Atención Temprana, Viviendas Sociales, Industria, Comercio, Hostelería y Festejos; mientras que Daniel Lucas Aroca ostentará las delegaciones de Sanidad y Salud Pública y la delegación de Consumo. Cristo Manuel Lucas García será el sexto teniente alcalde y tendrá las delegaciones de Movilidad Sostenible y Transporte, Transparencia, Juventud, Deportes y Comunicación; mientras que Encarnación Pino López será la séptima teniente alcalde y ostentará las delegaciones de Mayores, Mujer, Igualdad y Discapacidad. DISCREPANCIAS EN EL PRESUPUESTO El alcalde señaló que Vox demandó en el pacto que el presupuesto de 2024 estuviera dotado con 3.529.000 euros en el capítulo de Policía, y el PP estableció finalmente para este fin 4.544.000 euros, es decir, "un millón más". En lo que respecta a Deportes, "Vox demandó 1.039.000 euros" y el PP lo dotó con "2.031.000" euros, es decir, "992.000 euros más que sus propias demandas". "No sé dónde está el error; no hay interpretación alguna", según Rubio, quien ha considerado que el PP "no ha dado pie" a la "desconfianza". De hecho, ha explicado que tanto él como la concejala que ha preparado los presupuestos se han reunido "con todos y cada uno de los ediles, individualmente", al tiempo que han presentado en el tablón "todas y cada una de las partidas presupuestarias". En cualquier caso, Rubio ha asegurado que él no va a dimitir al considerar que tiene "una autoridad suficiente en base de votos, en base de nueve concejales", por lo que ha emplazado a cualquier partido que quiera echarle a que presente una moción de censura.