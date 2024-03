El PP europeo plantea más control en inmigración para que la capacidad de integración de Europa no se vea "desbordada"

El Partido Popular Europeo (PPE) considera que Europa debe garantizar unas fronteras exteriores sólidas, con un control "mejor y más riguroso" de las llegadas de inmigrantes irregulares, ya que, a su entender, se trata de que la capacidad de integración no se vea "desbordada". Además, apuesta por reforzar la cooperación con "terceros países seguros". "Celebraremos acuerdos con terceros países para garantizar que los solicitantes de asilo también puedan recibir protección de manera civilizada y segura", señala el manifiesto al que los 'populares' europeos han dado luz verde este miércoles en el congreso que celebran en Bucarest (Rumanía) con la vista puesta en las elecciones europeas de junio. En su documento, que ha recogido Europa Press, los 'populares' europeos se muestran decididos a garantizar el control de la migración de conformidad con el derecho internacional y el respeto de los derechos fundamentales. A renglón seguido, explican que el objetivo es que se detenga la "migración descontrolada" para que la capacidad de integración de Europa "no se vea desbordada". PLANTEAR TRIPLICAR LOS AGENTES DE FRONTEX En un momento en que las encuestas auguran un ascenso de la extrema derecha ante los comicios europeos, el PPE defiende que los Estados miembros de la UE puedan decidir quién entra en Europa, garantizando un control "mejor y más riguroso" de las llegadas irregulares. "Queremos transformar Frontex en una verdadera guardia europea de fronteras y costas", añade, apostando por triplicar su personal a 30.000 y dotarlo de mayor presupuesto. Según recoge el texto del PPE, el mandato de Frontex debe centrarse en prevenir la inmigración ilegal en la UE, ayudando a los Estados miembros a proteger las fronteras exteriores de la UE y aumentando el retorno de los migrantes ilegales a sus países. Asimismo, aboga por un cambio fundamental en la legislación europea en materia de asilo. Según agrega, el PPE está comprometido con el derecho fundamental de asilo, pero la UE, junto con sus Estados miembros, debe tener el derecho de decidir a quién y dónde se concede. En este punto, indica que celebrarán acuerdos con terceros países para garantizar que los solicitantes de asilo también puedan recibir protección de manera "civilizada y segura", aplicando el concepto de "terceros países seguros". Cualquier persona que solicite asilo en la UE también podría ser trasladado a un tercer país seguro y someterse al proceso de asilo allí, según agrega el texto aprobado por los dos mil delegados del PPE que acuden al cónclave del PPE en Bucarest. El PPE señala que los criterios relativos a la seguridad de los terceros países estarán en consonancia con las obligaciones básicas de la Comisión de Ginebra, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambas convenciones, prosigue, no incluyen el derecho a elegir libremente el país de protección. Además, el PPE señala que abordar el problema de la migración en su núcleo requiere un nuevo pacto con los países africanos, defendiendo un plan europeo de inversiones para África para fomentar prosperidad económica y el desarrollo social. SUSTITUCIÓN DEL ALTO REPRESENTANTE POR UN MINISTRO DE EXTERIORES En su manifiesto, los 'populares' europeos también apuesta por la sustitución del Alto Representante de la UE --puesto que en este momento ocupa Josep Borrell-- por un ministro de Exteriores. Además, plantea la creación de Consejo Europeo de Seguridad, compuesto por los líderes de los Estados miembros de la UE y de otros países (aludiendo a Reino Unido, Noruega e Islandia). Según explica, este Ministro cooperará estrechamente con todos los colegas nacionales de la UE sobre los intereses comunes. "La UE tiene que reaccionar rápidamente a las crisis internacionales y dar seguimiento coherente a sus decisiones en materia de política exterior", agrega. SER UNA FUERZA LÍDER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL En su manifiesto, los 'populares' europeos también señalan que la UE debe ser "una fuerza líder" en Inteligencia Artificial (IA), abogando por habilitar, desarrollar y utilizarla y no "obstaculizarla" mediante un exceso de regulación. "Nosotros queremos apoyar la investigación y el desarrollo de aplicaciones y proporcionar libertad", asegura, para añadir después que deben garantizar que la IA esté "a la altura de las normas éticas" al tiempo que apoyan la innovación y las nuevas tecnologías, aprovechando el poder de la IA para crear puestos de trabajo de calidad. Tras asegurar que los europeos tienen una "larga historia de unidad" tras lo ocurrido en el siglo pasado, el PPE admite que todo es mejorable. "Y de eso se tratan las próximas elecciones europeas : cómo será Europa en 2030", afirma, para señalar que lo que quieren es "más unidad, seguridad y prosperidad".