El PP avisa al PSOE que será "muy difícil" un acuerdo con el CGPJ si Sánchez "humilla" a los jueces con la amnistía

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha mostrado convencido de que el acuerdo entre el PSOE y Junts para que salga adelante la ley de amnistía en el Congreso será una "nueva rendición" de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa y ha avisado que si los socialistas echan abajo sus propias "líneas rojas" --en relación al delito de terrorismo-- va a ser "muy difícil" llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En declaraciones a los periodistas en el marco del Congreso del PPE que se celebra en Bucarest (Rumanía), González Pons ha pronosticado que Sánchez cederá para lograr el apoyo del partido de Carles Puigdemont. A su entender, "la debilidad" del Gobierno la van a "pagar todos los españoles". "Me da la sensación de que lo que vamos a conocer sobre la ley de amnistía entre hoy y mañana va a ser una nueva rendición de Pedro Sánchez para seguir un día más en la Moncloa. Un Gobierno que en este momento está agusanado no puede mantener sus líneas rojas ni siquiera frente a Junts", ha recalcado. "EL GOBIERNO TIENE QUE ELEGIR BANDO" Al ser preguntado si ese acuerdo de PSOE y Junts con la ley de amnistía dificulta la negociación del Poder Judicial, González Pons ha recalcado que el Ejecutivo "no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo". "O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces, y lo que al Gobierno no le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El Gobierno tiene que elegir bando", ha dicho, para augurar que se va a posicionar "contra los jueces". Por eso, el vicesecretario de Institucional del PP ha señalado que "es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse" en sus decisiones en el 'procés'. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))