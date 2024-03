El PP avisa al PSOE que es "muy difícil" un acuerdo en el CGPJ si Sánchez "humilla" a los jueces con la amnistía

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha mostrado convencido de que el acuerdo entre el PSOE y Junts para que salga adelante la ley de amnistía en el Congreso será una "nueva rendición" de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa y ha avisado que si los socialistas echan abajo sus propias "líneas rojas" --en relación al delito de terrorismo-- va a ser "muy difícil" llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En declaraciones a los periodistas en el marco del Congreso del PPE que se celebra en Bucarest (Rumanía), González Pons ha pronosticado que Sánchez cederá para lograr el apoyo del partido de Carles Puigdemont. A su entender, "la debilidad" del Gobierno la van a "pagar todos los españoles". "Me da la sensación de que lo que vamos a conocer sobre la ley de amnistía entre hoy y mañana va a ser una nueva rendición de Pedro Sánchez para seguir un día más en la Moncloa. Un Gobierno que en este momento está agusanado no puede mantener sus líneas rojas ni siquiera frente a Junts", ha recalcado. Después de que Pedro Sánchez haya asumido en una charla con periodistas que habrá cambios en la ley de amnistía para dar más garantías a Puigdemont, González Pons ha señalado que la amnistía "ya era inconstitucional y ahora va a serlo mucho más", criticando que el jefe del Ejecutivo no tenga "fuerza para defender la Constitución y los tratados europeos". "EL GOBIERNO TIENE QUE ELEGIR BANDO" Al ser preguntado si ese acuerdo de PSOE y Junts con la ley de amnistía dificulta la negociación del Poder Judicial, González Pons ha recalcado que el Ejecutivo "no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo". "O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces, y lo que al Gobierno no le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El Gobierno tiene que elegir bando", ha dicho, para augurar que se va a posicionar "contra los jueces". Por eso, el vicesecretario de Institucional del PP ha señalado que "es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse" en sus decisiones en el 'procés' y "rompiendo la separación de poderes". "Les aseguro que aquí donde estoy, en este Congreso del PP, nadie entiende ni va a entender que el Gobierno humille al Tribunal Supremo y no entenderían que nosotros le facilitáramos la excusa de ponerse del lado de los jueces, cuando en realidad es el primer enemigo de los jueces en España", ha enfatizado. El comisario de Justicia, Didier Reynders, que hace unos días señaló que aún hay una "posibilidad" de acuerdo para desbloquear la renovación del CGPJ, ha citado el próximo 13 de marzo a los negociadores del PSOE y del PP, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP. Ante esa reunión con Reynders y si el PP tiene previsto asistir en el actual contexto, fuentes del PP no han confirmado por el momento, dejando en el aire esa posibilidad. "Vamos a ver qué pasa mañana", han añadido, en referencia a la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso que debe aprobar un nuevo dictamen de la ley de amnistía. APOYO A VON DER LEYEN SI SIGUE CON SU DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO González Pons ha indicado que el PP de Feijóo apoyará en Europa a Ursula von der Leyen para volver a presidir la Comisión Europea si continúa su compromiso en la defensa del Estado de derecho en España y con el objetivo de que "los agricultores vuelvan a ser protagonistas" en la UE. En este punto, ha destacado que el PPE aprobará, por unanimidad, la resolución propuesta por el PP de Feijóo sobre corrupción y Estado de derecho en España. "Todo el PPE y todos los gobiernos del PPE en la UE, que son mayoría, respaldan la posición del PP español de respeto al Estado de derecho y contra la ley de amnistía y la corrupción", ha finalizado.