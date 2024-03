El Maratón barcelonés estrenará un recorrido más rápido con 20.000 corredores en la salida

Barcelona, 6 mar (EFE).- El Zurich Maratón Barcelona alcanzará este domingo su 45ª edición con una participación de 20.000 corredores, un récord de inscripción femenina e internacional, y estrenará un nuevo recorrido más céntrico, plano y rápido.

Esta cifra de inscritos es la tercera mejor en la historia de la carrera y la mejor de la década, cerca del récord establecido en 2016 con 20.382 dorsales vendidos, una cifra que convierta al Zúrich Maratón Barcelona en el segundo más grande de España y en el que más ha crecido en el país respecto al año anterior, con 5.000 corredores más.

Un factor explicativo de este incremento es la participación internacional, que alcanzará una cifra récord del 57%, con Francia y Reino Unido como los principales países de procedencia de entre las 107 nacionalidades presentes. También se batirá el récord de participación femenina, el 25%, 5.000 corredoras en total.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró este miércoles, durante la presentación oficial del Zurich Marató Barcelona en el Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch, que esperan superar los 20.000 inscritos el año que viene.

"No me esperaba que hubiera una traducción tan rápida entre el cambio de circuito y un incremento tan bestia de inscritos respecto a ediciones anteriores. Vamos por el buen camino, pero el año que viene marcará si este es o no el mejor circuito que ha tenido el maratón", afirmó.

Escudé valoró que el nuevo circuito, más céntrico, "acercará la carrera al ciudadano", si bien admitió que tendrá "consecuencias en la movilidad" y aseguró que el domingo será "un día para que la gente use el transporte público". "Barcelona tiene ganas que tener un maratón del que pueda sentirse orgullosa y la gente asume con paciencia estas incomodidades", añadió.

Por su parte, el directo del Zurich Maratón Barcelona, Mauro Llorens, destacó que el nuevo diseño responde a cuatro premisas. En primer lugar, que el trazado fuera más rápido, por lo que el desnivel se ha rebajado en casi 50 metros y se han eliminado seis curvas, dejando el recorrido en 33.

La organización buscaba un circuito "más céntrico", "animado" y que "mantuviera la esencia", por lo que se eliminó el tramo largo en la avenida Meridiana y los corredores pasarán por 15 de los monumentos principales de la ciudad, como la Casa Batlló, la Sagrada Familia, el Port Olímpic, el paseo de Gracia -punto de salida- y el Arc de Triomf -llegada-, entre otros.

Llorens explicó que su sueño es que Barcelona se movilice con el maratón como sucede en Nueva York, "que la ciudad se pare", un hermanamiento que subrayó Escudé, quien desveló que el cofundador del maratón de Nueva York, George Hirsch, dará la salida en la carrera el domingo.

Asimismo, la organización del Zurich Maratón Barcelona se fijó el objetivo de rebajar los récords del circuito tanto en la categoría masculina, establecido por el atleta de Baréin Marius Kimutai (2h.05:06), como en la femenina, en posesión de la etíope Zeineba Yimer Worku (2h.19:44).

En la presente edición, el favorito será el etíope Abebe Negewo, que estableció su mejor tiempo (2h.04:51) en el maratón de Valencia de 2019, aunque tendrá la competencia de su compatriota Fikre Bekele Tefera, vencedor en el maratón de Linz de 2022 (2h.06:16), y el keniano Edmon Kipngetich, vencedor en Liubliana 2023 (2h.06:47).

En la categoría femenina, la favorita será la etíope Degitu Azimeraw, segunda en el maratón de Londres 2021 (2h.17:58), con la oposición destacada de su compatriota Zinas Senbeta, ganadora en Liubliana 2023 (2h.21:05) y la keniana Aurelia Kiptui, segunda en el maratón de Nairobi en 2023 (2h.26:49). EFE

