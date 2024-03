El juez rechaza la personación del Govern de Baleares en el caso Koldo

El juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la personación del Govern de Baleares en el caso Koldo al considerar que como las mascarillas fraudulentas se pagaron con fondos europeos, no existe perjuicio para la administración. En el auto al que ha tenido acceso a Europa Press, el juez argumenta que no procede aceptar la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma como acusación particular, en nombre del IbSalud, hasta que no acredite el eventual perjuicio en los hechos que son objeto de investigación. Cabe recordar que la Abogacía presentó el escrito solicitando la personación en las actuaciones el pasado 28 de febrero y se dio traslado al Fiscal, que señala, como ha recogido igualmente el instructor, que el expediente al que se refiere --la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros-- fue financiación con cargo al fondo Feder por lo que no existiría perjuicio para la Administración.