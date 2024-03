Díaz asegura que se reducirá la jornada laboral sin recortar salarios pese a las "turbulencias" y "golferías"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que se logrará la reducción de jornada laboral sin recortar salarios, pese a las "resistencias", las "turbulencias" y las "golferías" existentes en la actualidad. "¡Basta ya de jornadas extenuantes, de horas extras sin pagar, de jornadas superiores y de abusos laborales!", ha afirmado. Díaz ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en un acto celebrado este miércoles en el Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el título de 'Ampliando lo público con políticas feministas', en el que ha arropado a la candidata a lehendakari de la coalición Sumar en Euskadi, Alba García. La vicepresidenta ha defendido que "una de las batallas centrales tiene que ver con el tiempo de vida". "El tiempo de trabajo tiene que ver con la medida más feminista y más positiva para seguir subiendo los salarios: reducir la jornada laboral sin reducir los salarios en nuestro país", ha explicado. Tras asegurar que se va a aplicar esta medida "a pesar de las turbulencias que vivimos, de la crisis ecológica, de la crisis de los cuidados, a pesar de golferías que estamos viendo estos días", ha considerado que este debate "está ganado en la sociedad". "Los jóvenes trabajadores y las mujeres trabajadoras no quieren vivir para trabajar, quieren vivir con dignidad, quieren tiempo de vida para pasear, para estudiar, para estar con la gente que quieren", ha subrayado. Por ello, ha indicado que colocarán "los cuidados y el tiempo de vida y el tiempo de trabajo" en el centro de su actuación pública" y ha reclamado la ayuda de la sociedad para ello porque "las resistencias son muchas", recordando los obstáculos que tuvieron que salvar para aprobar la reforma laboral. "¡Basta ya de jornadas extenuantes, basta ya de horas extras sin pagar, basta ya de jornadas en mucha gente de nuestro país, que son superiores a doce horas, basta ya de abusos laborales!", ha exclamado, para hacer un llamamiento al feminismo que representa Sumar. "A nosotras no nos preocupan los techos de cristal, nos preocupan las mujeres migrantes, nos preocupan las pensionistas que tienen una pensión de 600 euros, nos preocupa una madre que percibe una pensión no contributiva de una cantidad profundamente humilde, nos preocupa una mujer racializada, nos preocupa esa multitud de mujeres que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria. Os digo ya, lo vamos a cambiar", ha asegurado. Según ha precisado, van a cambiar el artículo 12 del Estatuto del Trabajo para "decirle a esas mujeres que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria en muchos servicios, pero que a la vez hacen horas complementarias, que este modelo se acabó". "Las mujeres carecen de un derecho fundamental, tienen pobreza de tiempo y esto tiene que ser corregido en nuestro país. Son esas mujeres que a veces se piensan o se sienten atropelladas, que no pueden más, esos cuerpos que llegan a su sofá y dicen no podemos más. No queremos esa sociedad de mujeres agotadas, de mujeres vulnerables, queremos una sociedad en la que las mujeres puedan sonreír, ser felices, puedan tener tiempo, estudiar, bailar, pasear, en definitiva, tener una vida mejor", ha resaltado. "VIOLENCIA ECONÓMICA" Yolanda Díaz ha subrayado que, "cuando una mujer percibe un diferente salario ante un idéntico trabajo de idéntico valor, está sufriendo una violencia machista". La lucha contra esa "violencia económica", que ha enmarcado en los distintos tipos de las "violencias machistas", forma parte del feminismo de Sumar, ha mantenido. "Son las políticas públicas que cuidan, las que mejoran la vida de la gente, el salario mínimo, la subida del salario para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Son esas políticas públicas que sí, son feministas, la reforma laboral es feminista", ha aseverado. En este punto, ha criticado las teorías en contra del salario mínimo interprofesional defendiendo que "ha sido la política que ha permitido reducir la desigualdad en un país que tiene unos niveles de desigualdad absolutamente impresentables". "Ha sido el salario mínimo el que ha dicho y ha permitido hoy que tengamos los niveles de desigualdad más bajos, a pesar de la crisis desde hace exactamente diez años", ha señalado. Según ha manifestado, "es esa política pública la que permite que hayamos reducido la brecha retributiva en nuestro país", tras lograr hoy día 25 puntos de diferencia retributiva menos, gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. "Esto es una política que tiene rostro de mujer, que afecta a las que tienen los salarios más bajos. Es para mejorar la vida de todas", ha señalado. La ministra de Trabajo ha recordado que está trabajando con el PSOE, aunque aún no lo han conseguido, en la implantación de una de las medidas "más importantes para reducir la desigualdad: una prestación por hijo o hija a cargo de 200 euros hasta que alcancen la mayoría de edad". Yolanda Díaz ha señalado que ahora se vive en "un país que no solamente mejor, sino que tiene una mirada ancha, en un país que ha dicho alto y claro que quiere más", y ha puesto en valor que, en las pasadas elecciones generales, "las mujeres dieran un paso adelante, levantaran las papeletas y dijeran 'no' a las fuerzas de la derecha". "Fueron las mujeres de este país, también las mujeres vascas, las que le dijeron a todo el país que no querían que Feijóo fuera presidente ni Abascal vicepresidente del Gobierno. Fue gracias a las mujeres que se movilizaron por lo que hoy no gobierna la derecha en nuestro país. Son las mujeres hoy, es el feminismo, es el movimiento LGTBI el que le está diciendo 'no' a las políticas de la derecha", ha concluido.