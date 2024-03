Detenido en Santander el expresidente de Melilla por irregularidades de su Gobierno

El líder de Colación por Melilla (CPM) y expresidente de la Ciudad Autónoma, Mustafá Aberchán, ha sido detenido en Santander por su presunta implicación en varias irregularidades, como compra de votos y fraude en contratos públicos, cuando esta formación ostentó el Gobierno de Melilla en colación con el PSOE y un expulsado de Ciudadanos, entre 2019 y 2023. Aberchán ha sido arrestado, a la par que otros exaltos cargos públicos supuestamente involucrados en esos hechos, en la capital cántabra, donde se encontraba para una acción formativa en su condición de médico. Pese a que la detención se ha practicado en Santander y declarará desde aquí por exhorto judicial y a través de videoconferencia, está a disposición del Juzgado de Melilla que investiga lo ocurrido, han informado fuentes judiciales a Europa Press. Según lo previsto, su declaración tenía que ser este miércoles, cuando está de guardia el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital cántabra. Hasta ahora, el número de ex cargos públicos del anterior Gobierno de Melilla formado por CPM, PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) detenidos por la presunta comisión de delitos de fraude y malversación se ha ampliado a ocho tras el arresto este miércoles de la exconsejera del Menor y Familia Cecilia González Casas y el martes de la exviceconsejera del Mayor y actual diputada autonómica de CPM Fatima Mohamed Kaddur. Este miércoles, además, continúa el operativo con la detención de un número indeterminado de empresarios, contratistas e intermediarios de las supuestas irregularidades cometidas en los contratos públicos. Un portavoz judicial ha confirmado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla acordó anoche el ingreso en prisión de cuatro de las siete personas detenidas durante la operación desarrollada en la Ciudad Autónoma de Melilla "por la presunta comisión de los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal". Se trata del actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio Dunia Almansouri. También del exconsejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la exviceconsejera de la Línea Verde, Yonaida Se-lam. La jueza acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de tres de los primeros detenidos que fueron conducidos a la sede judicial, mientras que la cuarta detenida, Yonaida Sel-Lam, podrá eludir la prisión previo pago de una fianza de 5.000 euros. Hasta este momento, la cantidad no ha sido abonada por lo que la investigada permanecerá en prisión provisional. Un quinto investigado, en este caso la exviceconsejera del Mayor y actual diputada de CPM Fatima Mohamed Kaddur, fue detenido en Barcelona y puesta en libertad provisional por un juez de la Ciudad Condal con obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Los dos detenidos restantes, entre los que figura el ex presidente de la Ciudad Autónoma, Mustafá Aberchán y el exconsejero de Distritos Mohamed Ahmed, comparecerán a lo largo de este miércoles por videoconferencia ante la juez de Melilla encargada del caso, el primero desde Santander y el segundo desde Granada. NUEVAS DETENCIONES Este miércoles, además, se ha producido el arresto de la exconsejera del Menor y también actual diputada autonómica de CPM Cecilia González Casas, que ha sido conducida a dependencias de la Jefatura Superior de Policía hasta su puesta a disposición judicial. Con su arresto, son ya cuatro de los cinco diputados que integran el grupo parlamentario de CPM en la Asamblea melillense los que están detenidos, todos ellos en un parlamento que integran igualmente PP (14 escaños), PSOE (3), Vox (2) y Somos Melilla (1) sobre 25 asientos. Asimismo, la Policía Nacional sigue con el operativo en varias zonas de Melilla, donde se está produciendo un número indeterminado de detenciones, entre contratistas, empresarios e intermediarios relacionados con las adjudicaciones de contratos públicos que se investigan. El portavoz judicial ha destacado que "la investigación continúa su curso y se siguen practicando registros por parte de la Policía".