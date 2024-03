Baleares hará "todo lo posible" para no perder los 3,7 millones de euros defraudados en el contrato de las mascarillas

El Gobierno de Baleares ha anunciado que hará "todo lo posible" para que la comunidad autónoma recupere los 3,7 millones de euros defraudados que se destinaron a pagar a la empresa que les suministró mascarillas defectuosas durante la pandemia, y no solo con los 2,6 millones de euros que recibirían por el sobrecoste de las mascarillas con la reclamación administrativa presentada por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol. El vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, ha expresado sus dudas en declaraciones a los medios de que prospere esa primera reclamación presentada contra Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, por lo que no ha descartado formalizar "una segunda reclamación" para que todo el dinero vuelva "a las arcas de la Comunitat Autónoma". En concreto, se ha referido a "determinados actos administrativos que hizo el Govern anterior", en la etapa de Armengol, que "dificultan muchísimo la posibilidad de reclamar" los 2,6 millones: el certificado emitido en agosto por el IbSalut avalando que el contrato fue satisfactorio, pese a que ya tenía los análisis que constataban que las mascarillas no cumplían los requisitos de una FPP2. En cualquier caso, preguntado por la posibilidad de que el Govern formalice una segunda reclamación, Costa ha insistido en que el IbSalut va "a hacer todo lo posible para que los 3,7 millones de euros defraudados vuelven a las arcas de la Comunitat Autónoma". RECURRIRÁN DECISIÓN DEL JUEZ Por otra parte, ha detallado que Abogacía de Baleares recurrirá la decisión del juez que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, de no permitir la personación del Govern como parte perjudicada en la causa. Costa ha defendido que, con la descertificación de fondos europeos que ha tramitado el Ejecutivo tras conocerse el escándalo, la Comunidad pasa "automáticamente a ser parte afectada": "Hemos perdido 3,7 millones de euros". Con estas declaraciones ante los medios se ha referido al trámite iniciado por su Conselleria --Economía, Hacienda e Innovación--, un expediente de descertificación de gasto que en la práctica implica renunciar a los fondos. El Ejecutivo justifica esta actuación en el cumplimiento de protocolos de lucha contra el fraude y normativa Feder. Y, precisamente, el juez de la Audiencia Nacional ha rechazado la personación del Govern al considerar que no existe perjuicio para la administración porque las mascarillas se pagaron con fondos europeos. Por ello, Costa ha confiado en que, "después de las alegaciones que presentará la Abogacía", "no haya ninguna duda" de que Baleares --y sus ciudadanos, ha remarcado-- son "parte afectada".