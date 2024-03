Albares ofrece 15 embajadas para cubrir en el 'embabombo' de este año, entre ellas Australia y Noruega

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha incluido un total de quince embajadas cuyas jefaturas de misión quedarán vacantes en los próximos meses, entre ellas las de Australia y Noruega, en el conocido en el argot diplomático como 'embabombo'. Los diplomáticos que quieran optar a uno de estos puestos tendrán hasta el próximo 21 de marzo para presentar su candidatura. Tras ello, el Comité Directivo del Ministerio, que conforman los secretarios de Estado, el subsecretario y el director de gabinete del ministro, elaborará una terna de candidatos que presentará a Albares, que tendrá la última palabra. Según el listado, al que ha tenido acceso Europa Press, además de las embajadas en Australia y Noruega, también se podrá optar en Europa a las de Bosnia y Herzegovina, Eslovenia y Macedonia del Norte. En África, figuran Costa de Marfil, Ghana y Guinea Bissau, mientras que en América se incluyen Bolivia, El Salvador, Jamaica y Trinidad y Togabo, y en Asia se ofertan Irak, Kazajistán y Kuwait. Al margen de estas embajadas incluidas en el 'embabombo', el ministro de turno, en este caso Albares, suele reservarse una serie de puestos que por su relevancia quiere decidir él mismo y poner a alguna persona de su confianza. NOMBRAMIENTOS CLAVE EN LOS ÚLTIMOS MESES Muchas de estas embajadas clave para la política exterior de España han sido designadas en los últimos meses tras el inicio de la legislatura, después de que el adelanto electoral provocara un parón en los nombramientos, ya que el Gobierno en funciones no puede hacerlos. Por regla general, además, es costumbre que en año electoral no se nombren embajadores en las plazas más relevantes. Así, por ejemplo, desde hace unas semanas en Estados Unidos y en China hay por primera vez mujeres al frente de ambas legaciones diplomáticas. En el caso de la primera se trata de Ángeles Moreno, anterior secretaria de Estado de Exteriores, y en la segunda es Marta Betanzos. Albares también ha situado al frente de otra embajada importante, la de Alemania, a otro ex secretario de Estado, en este caso para la UE, Pascual Navarro. Asimismo, ha procedido a relevar como embajador en Marruecos a Ricardo Díez-Horchleitner, quien llevaba más de ocho años en el puesto, nombrando a Enrique Ojeda. El mandato temporal de los embajadores no está fijado, pero lo habitual es que, en función de la dureza del destino, sea de unos tres o cuatro años. Buena parte de los embajadores que dejarán sus plazas en los próximos meses llevaban en el cargo desde el año 2020. No obstante, entre quienes serán relevados también figuran algunos ministros que fueron nombrados en 2021 entre los primeros embajadores nombrados por Albares tras su llegada a Exteriores en julio de ese año, como los de Bosnia y Herzegovina, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Bissau, Kazajistán y Macedonia del Norte. En la actualidad, el más veterano entre los embajadores españoles en el exterior es el de Argelia, Fernando Morán Calvo-Sotelo, nombrado en julio de 2018. Su salida por el momento parece improbable, toda vez que la crisis diplomática con el país magrebí aún no está cerrada y de hecho parece haberse tensado en las últimas semanas de nuevo tras suspenderse la visita de Albares a Argel. Albares tampoco ha incluido en la lista de embajadas a la que podrán optar los diplomáticos este año la de Cuba, que desde noviembre de 2020 ocupa Ángel Martín Peccis, uno de los embajadores políticos que hay en la actualidad. La de La Habana es otra de las embajadas importantes que tradicionalmente el ministro se reserva para su elección.