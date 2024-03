Abascal dice que Sánchez es el "señor X de la corrupción" tras el acuerdo: España no merece a estos delincuentes

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado el acuerdo sellado este miércoles entre PSOE, ERC y Junts sobre el contenido de la ley de amnistía señalando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "señor X de la corrupción". "España no se merece a esta cuadrilla de delincuentes", ha apuntado. En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Abascal ha cargado contra este acuerdo cuyo contenido se desvelará mañana y ha sostenido que Sánchez está "obligado a seguir cediendo ante el chantaje del separatismo" porque es el "señor X de la corrupción". "Se necesitan mutuamente para impedir que la justicia los siente juntos en el banquillo", ha añadido el presidente de Vox, para reclamar después que "España no se merece a esta cuadrilla de delincuentes y a ninguna oposición que pacte lo más mínimo con ellos", ha apuntado. PSOE, Junts y ERC han anunciado un acuerdo sobre la ley de amnistía "después de días de trabajo conjunto" aunque sin desvelar hasta mañana el contenido de la misma, según han informado en un comunicado conjunto. En concreto, han señalado que la futura ley de amnistía "cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista", eludiendo aclarar no obstante si se va a modificar el modo en que quedan recogidos los delitos de terrorismo en la norma, que va a beneficiar a los implicados en el proceso independentista. El PSOE y los grupos independentistas han detallado que han logrado llegar a un acuerdo mediante una "transacción única a partir de diferentes enmiendas que se mantenían vivas para reforzar la ley de amnistía".