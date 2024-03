Yolanda Díaz dice que los condenados por corrupción no pueden ser indultados pero tampoco amnistiados

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sostenido que los condenados por corrupción no pueden ser "ni amnistiados ni indultados", después de que pidiera prohibir la concesión de la medida de gracia a personas juzgadas por corrupción y tras haber apoyado la ley de amnistía, que beneficia a líderes independentistas condenados por malversación. Preguntada en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre por qué pidió que se prohíban los indultos a condenados por corrupción tras haber apoyado amnistiar a enjuiciados por malversación durante el 'procés', Díaz ha manifestado el rechazo de Sumar y ha sostenido que "para nada" está de acuerdo. "Hemos sido muy claros con algunos nombres propios de las causas vinculadas al 'procés', como saben ustedes, y hemos dicho alto y claro que esas personas con causas presuntamente vinculadas a la corrupción no pueden ser ni amnistiadas ni indultadas", ha explicado Díaz "con absoluta rotundidad". No obstante, ha admitido que "diferente es el planteamiento" que se hace en la ley de amnistía, "que tiene carácter general" y es "una causa" única "unida a un proceso con unos hechos vinculados a la independencia de Cataluña". Aun así, ha recalcado que desde Sumar no van a defender que una persona "tenga un privilegio por una causa de corrupción". ESCÉPTICA DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN Díaz también se ha manifestado sobre las comisiones de investigación que se han a crear tanto en el Congreso y en el Senado para investigar la compra irregular de mascarillas durante la pandemia por diferentes administraciones, asegurando que desde Sumar son "escépticos" respecto a su funcionalidad. "Desde Sumar vamos a apoyar, como hemos dicho, las comisiones de investigación que se abren sobre la corrupción en nuestro país, pero es verdad que somos escépticos respecto de los avances que se puedan realizar en las mismas", ha detallado, apuntando a que "quizás" por la "cultura política que hay en España" "desafortunadamente sirven para poco". En cambio, presentaron el lunes "una batería de iniciativas" que van desde la prevención de la corrupción, la regulación de los 'lobbies', la limitación de los aforamientos o la ya mencionada prohibición de indultos a condenados por corrupción. "En nuestro país no tenemos ninguno de estos mecanismos y lo que opera es que España actúa cuando el daño está hecho", ha agregado, haciendo un llamamiento a "abrir este debate" y tener "un organismo independiente dotado con personal público conformado" en esta materia. "No hay nada que erosione más a la democracia que la corrupción", ha zanjado.