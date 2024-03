Vox pide al Supremo que dicte una orden europea de detención contra Puigdemont por terrorismo

Vox ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una solicitud para que se expida la orden europea de detención contra Carles Puigdemont por terrorismo y pertenencia a organización terrorista, en alusión al 'caso de Tsunami Democràtic', alegando que en virtud de una resolución europea estos delitos determinan "automáticamente" que un investigado sea entregado a las autoridades españolas. Según ha explicado el líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, en el caso del líder de Junts, fugado de la Justicia desde hace más de seis años, rige la Decisión Marco 2002/584, modificada en 2009/299, del Consejo de la Unión Europea, que establece que una orden de detención europea posibilita la entrega a las autoridades del país interesado, España en este caso, sin control de la doble tipificación de los hechos por delitos de terrorismo o pertenencia a organización delictiva. El Supremo ya ha abierto por unanimidad una causa penal contra Puigdemont por delitos de terrorismo en el marco de 'Tsunami Democràtic'. "En una causa se cita a un investigado y si no comparece se ordena su detención, pero Puigdemont lleva cinco años fugado de la Justicia, sabemos que es un cobarde y que no va a comparecer, por lo que pedimos la orden ya", ha explicado Buxadé en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox. Los de Santiago Abascal han solicitado lo mismo para el diputado de ERC Ruben Wagensberg, también encausado por el 'caso de Tsunami Democràtic' y que recientemente se ha trasladado a Suiza. Vox hace hincapié en que ambos están "fugados" y afea "la burla y resistencia a la autoridad judicial". Vox ha pedido al Supremo que le permita ejercer la acusación popular en la causa que ha abierto recientemente el Alto Tribunal para esclarecer el rol que la asociación podría haber tenido en los disturbios que siguieron a las condenas a los líderes independentistas. Además, ha solicitado a la juez instructora Susana Polo que cite a Puigdemont y Wagensberg como investigados y que, dada su condición de aforados, formule el suplicatorio al Parlamento Europeo OTRAS INICIATIVAS Estas peticiones se enmarcan en una ofensiva que Vox ha lanzado en contra de Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés'. Paralelamente, Vox ha enviado a la presidentas del Parlamento Europeo y catalán, Roberta Metsola y Anna Erra, respectivamente, sendas cartas para denunciar la situación de Puigdemont. Además, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso va a presentar para su tramitación urgente una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral (LOREG) para que fugados de la Justicia e investigados por delitos de rebelión o malversación no puedan concurrir a procesos electorales y pierdan el derecho al sufragio pasivo. "Es un insulto que Puigdemont pueda volver a presentarse en unas elecciones", ha indicado Buxadé. Asimismo, los 33 diputados de Vox han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo con cautelarísimas en el que solicitan la nulidad de la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de devolver a la Comisión de Justicia la Ley de Amnistía, una vez que Junts votó en contra de la proposición de ley en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno de la Cámara Baja por tener carácter orgánico. Entienden que debía haber decaído al no haber conseguido ni siquiera una mayoría simple en aquella votación. La Comisión de Justicia del Congreso se reúne este jueves para emitir dictamen sobre la proposición de ley que regulará la medida de gracia, el mismo día en que finaliza el plazo para cumplimentar este trámite. Por ello, Vox también ha registrado dos escritos en el Congreso, uno para la Mesa y otro para la Comisión de Justicia "para pedir la suspensión" de la sesión convocada para este jueves.