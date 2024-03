Vox cree que Armengol "ha soltado basura" y sus explicaciones por 'Koldo' son "las de una futura querellada"

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha desdeñado este martes las declaraciones que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho sobre su presunta implicación en el 'caso Koldo', tildándolas de "basura", y cree que ha hablado como "una futura querellada". Armengol presidía el Gobierno de Baleares cuando se cerraron los contratos para adquirir mascarillas a la empresa relacionada con Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, detenido por presuntas mordidas en contratos en plena pandemia de la COVID-19. La presidenta de la Cámara Baja ha afirmado que no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama para comprar estas mascarillas ni para reclamar la devolución por parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar a esa empresa. En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Buxadé ha afirmado que Armengol no ha hablado como una política, sino como "una futura querellada" y ha augurado que sobre ella caerán "responsabilidades penales". "No ha dado ni una explicación, se ha dedicado a soltar basura", ha subrayado. Asimismo, el líder de Vox en Bruselas ha acusado a la expresidenta balear de tratar de "trasladar la responsabilidad" a otros órganos de la Administración pública y a otros funcionarios "de una forma absolutamente desleal" y "sin asumir ella la responsabilidad".