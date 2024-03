Un estudio concluye que la brecha de género también está presente en la Wikipedia

Barcelona, 5 mar (EFE).- Un estudio conjunto entre la Universidad de Barcelona (UB) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha constatado la presencia de sesgos de género en la enciclopedia libre Wikipedia, en términos de contenido y participación editorial.

Desde su creación en 2001, la Wikipedia "ha revolucionado la creación y difusión de información", pero "presenta defectos en cuanto a la descentralización y flexibilidad, especialmente en términos de inclusión y diversidad", ha informado este martes la UB.

Entre los sesgos detectados, destacan los de género persistentes, en términos de contenido y participación editorial, con un bajo porcentaje de biografías de mujeres y una desigual representación en la edición, así como desequilibrios en el número de personas lectoras.

Estas son las principales conclusiones del estudio, que se ha publicado en la revista 'Profesional de la Información' y que ha consistido en llevar a cabo una revisión bibliográfica exploratoria de Wikipedia durante 15 años, entre 2007 y 2022.

Lo han elaborado los profesores de la Facultad de Medios de Información y Medios Audiovisuales de la UB Núria Ferran y Juan José Boté y el profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC Julià Minguillón.

El análisis descriptivo del estudio examina la autoría de los artículos, las disciplinas académicas involucradas, las afiliaciones institucionales y la ubicación del personal investigador implicado en las investigaciones.

También estudia el enfoque de los artículos y la producción de documentos cronológicos.

Según la UB, los autores proporcionan una visión detallada de la brecha de género en Wikipedia y destacan la importancia de abordar este problema para garantizar una plataforma más equitativa y diversa.

Asimismo, presentan estrategias para tratar estas brechas y, en este sentido, Núria Ferran ha indicado que "la solución la encontraremos abordando el fenómeno como problema sistémico y, por tanto, es necesario aportar propuestas estratégicas a largo plazo".

"Es necesario diversificar las contribuciones y reconocer que el modelo de colaboración jerárquico de Wikipedia refuerza las voces dominantes, excluyendo las perspectivas no dominantes", ha detallado la investigadora.

Según ha vaticinado esta profesora, "si Wikipedia no cambia radicalmente su propia cultura de coproducción del conocimiento, las mujeres y otros colectivos minorizados permanecerán en los márgenes".

Por ello, ha indicado que el objetivo "no es sólo reducir el sesgo aumentando contenidos sobre mujeres, sino también hacer de Wikipedia una plataforma más robusta, fiable y transparente para la coproducción de conocimiento" con un "enfoque holístico" que "es esencial para un cambio que perdure".

El estudio forma parte del proyecto "Women and Wikipedia: Analysis de Gender Gap en Co-Production of Knowledge in Wikipedias de Spain (W&W)", financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de Investigación de España. EFE

cp/pll/mcm