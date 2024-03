Roberto Aláiz se baja del tren olímpico tras su retirada en el campeonato de España

Fernando Pérez Soto

León, 5 mar (EFE).- El doble subcampeón de España de 10.000 metros en 2022 y 2023, Roberto Aláiz, reconoce que "se baja del tren olímpico para París", según ha declarado en una entrevista concedida a EFE, tras su abandono el pasado fin de semana en el campeonato de España disputado en Gavá (Barcelona).

"Siendo realista y sin quererme engañar, el tren para los Juegos de París se ha perdido porque tendría que ser casi un milagro y no me veo en la situación actual en disposición de pelearlo; estaba lejano, pero se ha acabado diluyendo", señaló el atleta leonés, que acudía con las máximas expectativas al nacional en tierras catalanas buscando un título que había rozado en las dos ediciones anteriores.

Sin embargo, el discípulo de José Enrique Villacorta acabó abandonando alrededor del kilómetro 6 de la prueba y afirma que, pasados los días, "aún no sabe el motivo, ya que no iba mal física y muscularmente", y que "incluso podría haber peleado por el podio".

"La cabeza no iba, y si el físico te acompaña pero la mente no, es difícil poder competir", apuntó.

Aláiz reconoce abiertamente que ya arrastraba un tiempo sin encontrar "ni las ganas ni la motivación suficientes para poder competir al más alto nivel". "No tanto por cómo transcurría la preparación, en la que era todo perfecto, sino al no encontrar ese plus y ese ingrediente básico que se necesita para pelear y sufrir", incide.

De hecho, realizó una pormenorizada preparación en altura, primero con una concentración en Iten (Kenia) y en los días previos al campeonato en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada en Granada, por lo que considera que el trabajo físico "está ahí y en cualquier momento puede valer para poder competir de tú a tú frente a cualquier rival".

A pesar de ver ya inalcanzable ese sueño olímpico que había rozado en anteriores ocasiones, Londres 2012 o Río de Janeiro 2016, el corredor leonés no da por cerrada la actual temporada y fijará, como principal objetivo, para acabar "con un buen sabor de boca la temporada", el campeonato de Europa de Roma (Italia), donde necesitará ganarse la plaza en los 10.000 metros.

Para ello, una vez que se recupere anímicamente, enfocará su preparación tanto para lograr su presencia en la cita continental como en el campeonato de España de clubes, que se disputará en poco menos de un mes en Crevillente (Alicante) y donde disputará la prueba de los 10.000 metros en ruta antes de afrontar una o dos pruebas en las que conseguir la marca que le permita entrar en los planes de la RFEA para el europeo de Roma.

"El objetivo es recuperar la fuerza mental, la motivación y las ganas, aunque ciertamente ahora no sé cómo hacerlo; está claro que requerirá de la ayuda de profesionales -psicología deportiva-, pero ni mucho menos doy por cerrada mi carrera como atleta", recalca.

Aláiz, que ha sabido sobreponerse en su carrera a múltiples vicisitudes, principalmente en forma de lesión, que se han prolongado en el tiempo, siendo capaz de resurgir de sus cenizas deportivas, ahora tendrá que enfrentarse al reto de buscar una recuperación, más mental que física, aunque el tren de París ya parezca haber pasado para el atleta leonés.EFE

