Puertos del Estado niega tratos con el conseguidor del caso Koldo y la empresa dice que sí se reunió con el ente público

La Agencia Tributaria ha advertido en un informe elaborado sobre la trama del 'caso Koldo' "importantes contradicciones" entre la versión ofrecida por Puertos del Estado --adquiriente de mascarillas-- y la que dio Soluciones de Gestión --empresa epicentro de la trama--. Mientras Puertos niega conocer al presunto conseguidor Víctor de Aldama, la empresa aporta pruebas en las que señala que sí mantuvo una reunión con el ente público. Esta contradicción queda reflejada en el informe que la Agencia Tributaria entregó el pasado 2 de febrero al juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y al que ha tenido acceso Europa Press. En él, se especifica que la empresa investigada Soluciones de Gestión en enero de 2021 aportó "de forma ordenada y para cada intermediario y operación de compra una serie de evidencias en forma de pantallazos de 'whatsapp' y correos electrónicos" que darían fe de las relaciones de De Aldama "con buena parte de los intermediarios de mascarillas" y pruebas de relaciones con "algunos de los clientes institucionales". Uno de esos clientes es Puertos del Estado, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que fue la primera que contrató con la trama para hacerse con mascarillas en plena irrupción de la pandemia de Covid-19 por un importe de 20 millones de euros. El informe detalla que a pesar de esas pruebas entregadas por Soluciones de Gestión, empresa que es controlada por el investigado Juan Carlos Cueto --presunto 'cerebro' de la trama--, los representantes de Puertos del Estado, y otros clientes, negaron esa relación con De Aldama. "Por parte de los clientes públicos, se niega la participación del señor De Aldama de forma absolutamente general", apostilla. Pero la Agencia Tributaria enfrenta la versión de los clientes finales de las mascarillas con lo sostenido por Soluciones de Gestión en relación por ejemplo con Puertos del Estado. Así, plasma en su informe de 52 páginas una respuesta de Puertos del Estado que señala que "la contratación de emergencia realizada obedece a unas circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia internacional que ocasiona el brote epidémico de COVID-19 y la declaración de estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo". A esto, el organismo público suma que, al margen de lo anterior, "nunca ha tenido relación o vinculo alguno con las citadas empresas ni con el señor Víctor Gonzalo de Aldama por lo que no son conocidas ni, por ende, habituales". En todo caso, Puertos del Estado matiza a continuación que "si la elección como proveedor de esta mercancía adquirida --las mascarillas-- se debió a la participación de estas mercantiles y persona señalada como intermediario", la elección como proveedor de la mercancía adquirida "no se debió a la participación de estas mercantiles y persona señalada como intermediario". Así, recalca en su respuesta a la Agencia Tributaria que "desconocía" de la existencia de De Aldama-- hasta la fecha "o su posible vinculación con la mercantil adjudicataria", y subraya que "todo lo relacionado con el expediente de contratación indicado, se llevó a cabo exclusivamente con la mercantil Soluciones de Gestión". Esta respuesta del ente público fue firmada por su presidente Álvaro Rodríguez Dapena. EL DOSSIER DE PRUEBAS Hacienda, tras exponer esa respuesta de Puertos del Estado recoge que Soluciones de Gestión aportó un dossier de pruebas el 20 de enero de 2024 para que la inspección "verificara la realidad de la intervención del señor De Aldama". En ese documento consta una conversación de 'whastapp' entre alguien de la empresa Soluciones de Gestión y De Aldama en la que éste da cuenta de cuál es el correo electrónico de Puertos del Estado, y en la que les conmina a avisarle una vez le hayan enviado la propuesta para la compra de 8 millones de mascarillas FFP2. Soluciones de Gestión matiza en el dossier que esa conversación se produce una vez De Aldama se había reunido presencialmente con el cliente para hacerle la oferta. Entonces, Iñigo Rotaeche --también investigado-- es la persona que se encarga de mandar el 20 de marzo de 2020 el 'mail' a un responsable de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. RESPUESTA "PECULIAR" En el informe, el inspector indica que "es muy importante reseñar" que Soluciones de Gestión aportó "evidencias claras de las relaciones del señor De Aldama con lo que dicen ser representantes de estos entes" --incluye a Puertos de Estado-- incluso antes de que la adjudicación del contrato fuera pública". Y matiza al respecto que las respuestas ofrecidas a la pregunta general de por qué se contrató a la sociedad Soluciones de Gestión "fue, en todo caso, peculiar". Apunta que dado que Puertos del Estado es la primera que contrata con la empresa de la trama, se preguntó por el motivo y "ante esta pregunta nada respondió, más allá de remitirse a las indicaciones recibidas del Ministerio --de Transportes-- para contratar a esta sociedad". "Fue dicho Ministerio quien organizó la selección del proveedor y facilitó la información disponible a este organismo público", reza la respuesta. Tras esto, Hacienda concluye que "fue el Ministerio directamente y no Puertos del Estado el que organizó la selección del proveedor" y hace un apunte: "No tenemos más información". LAS CONCLUSIONES DE LA INSPECCIÓN Una vez que detalla pormenorizadamente los pasos que dio el inspector para realizar su investigación, el informe concluye señalando que existen "importantes contradicciones" en las personas entrevistadas, y lamenta que han recabado "una verdad incompleta". "Hemos analizado unos contratos de entidades públicas con importantes lagunas de conocimiento, tal vez propias de la situación de emergencia, en los que los adjudicatarios del contrato parecen diferentes de los que se reconocen como tales", añade.