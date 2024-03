PNV esperará a ver si en el caso Koldo hay unas personas comprometidas por su actitud inadecuada o una implicación mayor

El presidente del ABB del PNV, José Antonio Suso, cree que en el 'caso Koldo' solo ha habido hasta el momento "filtraciones" y considera que hay que esperar a que la investigación judicial determine "si hay solamente una serie de personas que están comprometidas por sus actitudes inadecuadas, o si eso tiene una implicación mayor". En declaraciones a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Suso ha señalado que casos con el de la supuesta trama de corrupción de mascarillas, en la que estaría implicado directamente el exasesor del que fuera ministro socialista José Luis Ábalos, "son siempre malos para la política", y todavía peor "con esta polarización y crispación" que existe en la actualidad en Madrid, lo que provoca que "el ruido sea aún mayor". Tras considerar que se va a prolongar en el tiempo, ha rechazado responder a si esta cuestión puede comprometer el apoyo de los jeltzales al PSOE. "Creo que en este momento todavía estamos con filtraciones, no estamos con realidades. Tendrá que terminar la investigación el juez y tendrá que decidir si hay solamente una serie de personas que están comprometidas por sus actitudes inadecuadas, o eso tiene una implicación mayor", ha indicado. En este sentido, ha explicado que se está en el inicio de las pesquisas y solo se conocen "filtraciones" que no se sabe si se realizan "de manera interesada o no". "Cuando conozcamos todo el cómputo global, veremos si eso tiene una afección. Lo que está claro es que está teniendo una afección en el ruido mediático, en el ruido que hay en Madrid, que ya es mucho de por sí, y se está ampliando todavía mucho más", ha concluido.