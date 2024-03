PNV Álava ni descarta ni confirma que puedan gobernar con EH Bildu, porque "es posible", aunque no "probable"

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ni descarta ni confirma que la formación jeltzale pueda gobernar con EH Bildu tras las próximas elecciones al Parlamento vasco, porque "es posible", aunque "mucho menos probable". "Que gobiernen el partido que lidera y su alternativa es difícil", ha asegurado. Además, ha afirmado que , pese a la renovación que ha habido en el PNV, mantendrá su "esencia" y no realizará "una revolución" ni dará "la vuelta a la tortilla completamente", sino que abordará "cambios", pero "sin estridencias". En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Suso ha señalado que él no descarta ni confirma "nada" sobre la posibilidad de gobernar con EH Bildu, porque lo primero que se plantean es ganar las elecciones y liderar el próximo Gobierno Vasco. "A partir de ahí, aplicando la lógica, que gobierne el partido que lidera y su alternativa es difícil. Posible es, pero probable mucho menos. Normalmente la alternativa y el partido que lidera no suelen formar alianzas", ha afirmado. El líder del ABB ha indicado que su partido confía en ganar los comicios autonómicos, aunque no sabe "por cuánto". En este sentido, ha recordado que el PNV ha vencido en todas las elecciones menos las de 1986 --que ganó el PSE-EE en escaños--, cuando los jeltzales venían de "unas circunstancias especiales", la escisión de EA. "Pero realmente creo que la ciudadanía siempre ha considerado que el PNV es el partido que le puede ofrecer las mejores objetivos y las mejores actuaciones en las competencias que tiene el Gobierno Vasco. Desde esa época, siempre hemos gobernado en coalición, nunca hemos gobernado solos", ha añadido. A su juicio, no se trata solo de ganar, sino también de "tener capacidad de sumar". "En Euskadi, si no eres capaz de sumar, normalmente no vas a gobernar", ha apuntado. PSE-EE José Antonio Suso ha dicho que cree al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cuando asegura que no hará lehendakari al candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano. "Yo creo lo que dice. Luego llegará el momento y habrá que ver si esas circunstancias se cumplen o no se cumplen. Actualmente lo dice con una fuerza y convicción absoluta", ha añadido. Asimismo, considera que sería "muy difícil" que EH Bildu facilitara que Andueza ostentara la presidencia del Gobierno Vasco. Sobre el hecho de que la formación soberanista haya apoyado los presupuestos de Vitoria --donde gobierna la socialista Maider Etxebarria--, pero no los de la Diputación de Álava --liderada por el jeltzale Ramiro González--, ha considerado que, si la alcaldesa vitoriana hubiera sido Beatriz Artolazabal (PNV), no habrían salido adelante las cuentas. En su opinión, a EH Bildu "le va a costar mucho llegar a acuerdos, y dar aire" al PNV, y sin embargo, la formación soberanista "quiere demostrar que otras alianzas son posibles", como se ha constatado en la capital alavesa. "Nada es casual, sino que todo está planificado", ha apostillado. MANTENER "LA ESENCIA" Suso se ha referido a la renovación generacional que se está produciendo en la formación jeltzale para asegurar que no es un mensaje, sino "una realidad" que el PNV no es un partido de personas mayores. En todo caso, ha aclarado que, aunque se renueven cargos, que "traerán nuevas ideas, nuevas formas de hacer y cambios", los jeltzales mantendrán su "esencia". "No vamos a hacer una revolución ni vamos a dar la vuelta a la tortilla completamente. La ciudadanía no quiere eso, quiere reconocernos como tal. Quiere cambios, pero quiere reconocer al PNV tal como es, sin estridencias", ha aseverado. Tras recordar que se han vivido "situaciones muy complicadas estos cuatro años", como la pandemia o las guerras, ha señalado que "han cambiado muchas cosas" y en algunas que creían que funcionaban adecuadamente "se han roto las costuras". "Hay que modificar las fórmulas y las formas", ha admitido. En todo caso, ha destacado que su partido ya trabaja para que se recupere por ejemplo Osakidetza. Por último, ha dicho que "para nada" las próximas elecciones serán un 'plebiscito' sobre el Lehendakari, Iñigo Urkullu, o el PNV.