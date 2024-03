Planas pide al PP que asuma su responsabilidad con el campo en las CCAA donde gobierna

Madrid, 5 mar (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este martes al Partido Popular (PP) que asuma su responsabilidad con el sector agrario en las comunidades autónomas (CCAA) en las que gobierna para resolver la crisis del campo.

Así ha respondido en el pleno del Senado a una pregunta del senador popular Jorge Martínez, que le ha preguntado por los motivos por los que el Gobierno ve ahora que muchas exigencias de la nueva Política Agrícola Común (PAC) pueden ser voluntarias cuando antes decía que eran obligatorias.

Planas lo ha justificado puesto que "la Comisión Europea ha cambiado de criterio porque España y otros Estados miembros (de la Unión Europea) se lo han pedido, escuchando a los agricultores y ganaderos, y tratando de ajustar mejor esta magnífica PAC".

Martínez ha acusado al ministro de estar "instalado en la soberbia" y le ha exigido que reconozca "que se ha equivocado" por los recortes en ayudas, las "muchas" exigencias ambientales y la carga burocrática de la política agraria, que han llevado a los tractores a las calles.

En su réplica, Planas ha destacado que el PP forma gobierno con VOX en once comunidades y debe "asumir su responsabilidad" en las políticas agrarias, y ha criticado que "no ha recibido" de ellos respuestas a las propuestas planteadas por el Ejecutivo y "no han hecho una sola contribución positiva".

"Hace falta escuchar, trabajar y comprometerse con los agricultores y ganaderos, lo que está haciendo el Gobierno y me gustaría que siguieran esa misma dirección", ha añadido.

En otra pregunta al ministro, el senador del grupo parlamentario Izquierda Confederal Fabián Chinea ha reclamado "claridad y concisión" respecto a la negociación en la Unión Europea (UE) para exigir estándares equivalentes entre las producciones europeas y las de países terceros.

Chinea también ha pedido medidas para compensar al campo canario frente a la competencia desleal de estos últimos.

Planas ha reiterado que están intentando que una mayoría de los países de la UE apoyen las "cláusulas espejo" y han pedido a Bruselas que legisle para establecer dicha equivalencia de normas en el uso de fitosanitarios, en un debate que van a ganar "antes o después".

Respecto a Canarias, ha recordado su "estatuto especial" como territorio no comunitario protegido de determinadas plagas o enfermedades de países terceros, al tiempo que existe un reglamento de fitosanitarios que fija inspecciones suplementarias.

De ese reglamento están exentos los plátanos y otros productos canarios para facilitar su exportación. EFECOM

bds/ms/may