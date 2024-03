Los partidos de Baleares, menos Vox, piden por el 8M más políticas de conciliación y para reducir la brecha salarial

Todos los grupos parlamentarios, menos Vox, han pedido este martes, en un manifiesto leído antes del pleno de la Cámara por el 8M, más políticas de conciliación y corresponsabilidad para promover la igualdad en el ámbito laboral. En esta línea, el manifiesto leído por las diputadas Sílvia Cano (PSIB), Marta Carrió (MÉS per Mallorca), Joana Gomila (Mixto-Més per Menorca), Cristina Gómez (Mixto-Unides Podem) y Marga Durán (PP), ha reclamado que se impulse el Plan de Conciliación y corresponsabilidad de las Islas Baleares, así como los planes de igualdad en las empresas para reducir la brecha salarial, favorecer la conciliación y promover políticas de salud laboral. El texto insta a promover la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, la participación equitativa en los órganos de gobierno y responsabilidad y en los procesos de participación social. También, llama la atención sobre la necesidad de implementar políticas y programas efectivos de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente dentro del ámbito laboral, educativo, sanitario, familiar y político, así como de constatar la necesidad de los servicios públicos y las políticas de conciliación y corresponsabilidad para promover la igualdad dentro del ámbito laboral. Los partidos firmantes hacen un llamamiento a continuar luchando contra todas las formas de violencia machista como una vulneración de los derechos básicos de las mujeres y niñas y a reafirmar la importancia de la coeducación para fomentar la cultura de la igualdad desde la escuela y la supresión de los estereotipos y roles de género a la sociedad. El texto constata que para conseguir la igualdad efectiva existe el elemento clave de modificar los usos del tiempo y señala en este sentido que la asimetría en los usos del tiempo actúa en detrimento del desarrollo, no solo profesional y formativo, sino también personal, de las mujeres. El manifiesto recoge como fundamental fomentar la corresponsabilidad para que los cuidados sean una responsabilidad social compartida entre mujeres y hombres.