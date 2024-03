Imbroda dice tras los detenidos en Melilla que el PSOE "es colaborador necesario" y éste amenaza con acciones judiciales

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido explicaciones al PSOE por las detenciones que han afectado al que fue su socio de gobierno entre 2019 y 2023 en el Gobierno de Melilla y lo considera "colaboradores necesarios" al no haber controlado las presuntas irregularidades cometidas por CPM. La secretaria general del PSOE melillense, Gloria Rojas, ha respondido a Juan José Imbroda que no lance insinuaciones contra ella ni su partido y avanza que emprenderán judiciales contra la primera autoridad porque afirma que "tendrá que explicar en sede judicial sus acusaciones". En rueda de prensa, Imbroda ha asegurado que la detención de seis personas vinculadas con CPM, entre ellos su propio presidente Mustafa Aberchán, acusadas de presunta pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales, "ha sido una sorpresa muy desagradable porque no es bueno que Melilla sea noticia nacional por estas cosas". El jefe del actual Consejo de Gobierno ha subrayado que "aquí ha habido cooperadores necesarios, no digo para delinquir, sino para que máquina hubiese seguido trabajando estos cuatro años". Para Imbroda, "en el frontispicio de la culpabilidad de haber dejado que ocurriera esto yo pongo al Partido Socialista y al que estaba de presidente de la Ciudad. No digo --ha precisado-- que ellos sean responsables ni culpables de lo que han hecho (los de CPM), yo lo que digo es que ha sido cooperadores necesarios, voluntaria o involuntariamente, de la situación que tenemos". "Ellos (en referencia al PSOE y al ex presidente Eduardo de Castro) tienen que dar, por lo menos explicaciones y por de pronto asumir responsabilidades políticas". En este sentido, ha admitido que ve "sospechosa" el anuncio de marcha de Gloria Rojas de la Secretaría General del PSOE de Melilla dos semanas antes de esta operación policial, que de momento se ha saldado con seis detenidos y siete registrados, todos ellos vinculados con CPM. RESPUESTA DEL PSOE El PSOE de Melilla ha respondido a las declaraciones del presidente de la Ciudad Autónoma y líder del PP, Juan José Imbroda, anunciando que llevará a los Juzgados las declaraciones que ha realizado contra la formación socialista y la que ha sido la vicepresidenta 1ª de la Ciudad durante la pasada legislara, Gloria Rojas, con motivo de la operación Santiago-Rusadir que la Policía Nacional ha llevado a cabo en el día de este miércoles. A través de un comunicado de prensa, han aseverado que los socialistas melillenses recalcan que todas las áreas de Gobierno gestionadas por el PSOE y los diputados de esta formación que tuvieron responsabilidades de Gobierno el anterior mandato "están fuera de toda duda y sospecha" y ha reclamado que "en política no todo vale". La organización política ha destacado que ha sido precisamente la Delegación del Gobierno que dirige Sabrina Moh (PSOE), en estrecha coordinación con el Ministerio de Interior, junto con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, la Junta Electoral y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "los que impidieron el intento de fraude" del proceso electoral en Melilla el pasado mayo de 2023. "Los socialistas hemos llevado a cabo una gestión impecable desde las Consejerías que dirigimos la pasada legislatura y el Gobierno socialista ha sido el que ha puesto todos los mecanismos a su disposición para acabar con el fraude electoral", han recalcado Por todo ello, han considerado que "las declaraciones de Imbroda sobrepasan cualquier línea roja de la ética y la moralidad" y han reiterado que el popular "tendrá que explicar en sede judicial sus acusaciones".