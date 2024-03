Espadas critica que Junta "se escandalice" por la campaña del 8M del PSOE-A que denuncia sus "mentiras" en igualdad

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este martes que el PP y la Junta de Andalucía "se escandalicen" por la campaña de su partido con motivo del 8-M en la que denuncia las "mentiras" del Ejecutivo de Juanma Moreno en materia de igualdad. Espadas se ha pronunciado de este modo en su cuenta de la red social X después de que tanto el PP-A como varios consejeros de la Junta exigiesen al PSOE-A la retirada de una campaña difundida en las redes sociales con el eslogan 'Moreno Bonilla, yo no te creo' inspirado en el lema de apoyo a la víctima de los miembros del grupo de WhatsApp La Manada condenados por un delito continuado de violación grupal en los Sanfermines de 2016. "¡Esto es de traca! Los que han hecho categoría del insulto a los socialistas y una práctica habitual de su forma de hacer política, ahora se escandalizan por algo bastante fácil de entender, como es una campaña en la que se dice, desde la oposición al Gobierno, que no nos creemos más mentiras en materia de igualdad", ha asegurado el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Como ejemplos de estas "mentiras" de Moreno en materia de igualdad, Espadas ha señalado que el Gobierno andaluz "mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar, blanqueando la violencia machista; retira las subvenciones a las asociaciones de mujeres, pero sí las da a las que acosan y cuestionan los derechos de las mujeres respecto al aborto; y suprime los informes de impacto de género en los presupuestos y en las auditorías de la Cámara de Cuentas y devalúa los planes de igualdad en la administración o en la exigencia a las empresas". "Lo que debería parecerles una vergüenza es esto y no que se lo digamos claro", ha sentenciado el líder del PSOE-A, quien posteriormente se ha vuelto a referir a esta cuestión en una rueda de prensa en el Senado. UNA CAMPAÑA "SIN INTERÉS EN FALTAR EL RESPETO A NADIE" Allí, el portavoz socialista en la cámara alta ha defendido que la campaña del PSOE-A con motivo del 8 de marzo tiene la "finalidad muy clara" de "poner de manifiesto la falta de compromiso en materia de igualdad del Gobierno de Moreno", y "no tiene ningún interés de faltar el respeto a nadie". Al hilo, Espadas ha trasladado que "el ladrón cree que todos son de su condición", y "lo de faltar al respeto tiene condición de marca también del PP", al igual que "insultar" y trasladar "palabras gruesas", y ha incidido en subrayar que los socialistas andaluces "lo único" que han dicho con esa campaña por el 8M "es sencillamente que no nos creemos el compromiso en materia de igualdad del señor Moreno Bonilla y del Partido Popular en el Gobierno de Andalucía, así de sencillo", según ha remarcado antes de apostillar que "cualquier otra asimilación respecto a otras campañas, a lemas de otro momento o en otras situaciones", se debe a "una mala conciencia del PP en esta materia", o a que los 'populares' "no quieren hablar del fondo de la cuestión". Espadas ha insistido también en manifestar que el PP-A de Moreno "piensa como Vox en esa materia" de la igualdad, y desde el PSOE-A "lo tenemos que denunciar, máxime" ante una fecha como la del 8 de marzo, según ha remarcado. Tras criticar además que el reciente decreto de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno de Moreno y convalidado por el Pleno del Parlamento andaluz "se carga de un plumazo los informes de impacto de género en los Presupuestos de la comunidad autónoma para analizar el conjunto de las políticas públicas y cómo afectan o impactan en la igualdad entre mujeres y hombres, así como la posibilidad de auditar desde la Cámara de Cuentas los organismos de la Junta de Andalucía que cumplan o no con las leyes de igualdad", Espadas ha justificado la campaña del PSOE-A por el 8M para alertar de que desde su partido "no nos creemos" que en el Gobierno de Moreno "se crean las políticas de igualdad de verdad". "Esto es lo verdaderamente relevante", según ha sentenciado el secretario general del PSOE-A antes de concluir que, con esta campaña, la federación socialista andaluza "no pretendía ningún tipo de equivalencia con situaciones del pasado, y quien lo haya interpretado así es porque, una de dos, o tiene mala conciencia o no quiere explicar realmente qué hace con las políticas de igualdad en Andalucía", según ha zanjado Juan Espadas.