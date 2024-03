El PSOE apela a la discreción y evita desvelar qué acuerdo maneja para aprobar la Ley de Amnistía

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha apelado a la "discreción" para no aclarar qué acuerdo está negociando con Junts para sacar adelante un nuevo dictamen de la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia. En rueda de prensa en el Congreso, Patxi López ha sido preguntado hasta en tres ocasiones por las conversaciones que se mantienen con Junts y qué cambios podrían introducirse en el dictamen que no fue aprobado por el Pleno, pero ha declinado dar detalles, se ha escudado en esa "discreción", y se ha remitido a lo que ocurra el jueves. El PSOE y sus aliados necesitan al menos la abstención de Junts para aprobar el dictamen sin cambios en la Comisión de Justicia, pero eso no les serviría para la votación definitiva que tenga lugar en el siguiente Pleno del Congreso. ESPADAS EN ALTO Fuentes socialistas apuntan a que ambas partes están ahora en plena fase de "órdagos": unos quieren tirar hacia delante y otros hacia atrás, y hasta el final no se sabrá cómo va a acabar la negociación. En todo caso, López ha subrayado su interpretación de que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha avalado la amnistía como "un buen elemento para la reconciliación", que no invade competencias del Poder Judicial y que no ha lesionado los derechos de ningún grupo. A partir de ahí, en cuanto a las sugerencias de la Comisión para introducir cambios, el portavoz socialista ha recalcado que sólo son "recomendaciones" y que al final la última palabra la tiene el Congreso, que es quien decide las leyes en España.