El juez de 'Tsunami' pide a la Policía información sobre los espías rusos que viajaron a Barcelona entre 2014 y 2019

El juez de la Audiencia Nacional que investiga 'Tsunami Democràtic' ha solicitado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que le faciliten toda la información relativa al presunto viaje a Barcelona entre 2014 y 2019 de los espías rusos que estarían especializados en sabotajes. En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Manuel García Castellón accede a lo solicitado por la acusación particular que ejerce el despacho Fuster-Fabra Abogados, y que representa a dos agentes que sufrieron lesiones en los altercados producidos en Barcelona en 2019 tras conocerse la sentencia del 'procés', y que habrían sido convocados por Tsunami. En un escrito del despacho, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, se explicaba que no se había encontrado ningún informe policial en la causa relacionado con "supuestas operaciones encubiertas de los miembros del servicio de inteligencia militar de Moscú (GRU)". Es por ello que solicitaba oficio la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que aportasen cuanta información les conste. "En caso de existir los mencionados informes policiales acerca de espías rusos que viajaron a Barcelona entre 2014 y 2019, se aporten", apuntaba, para luego añadir que en concreta se trata de siete espías rusos. En la documental que añadían al escrito incluían noticias de los principales medios de comunicación con referencia a esos supuestos espías rusos que, según sostienen algunos medios, habrían colaborado de alguna forma con el gobierno catalán en momentos claves del 'procés' independentista catalán. INJERENCIAS RUSAS Cabe recordar que el pasado 8 de febrero trascendió que el Parlamento Europeo denunció en una resolución las injerencias rusas durante el procés independentista en Cataluña, apuntando directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, con exespías rusos en 2017. Asimismo, reclamó una investigación interna de la Eurocámara así como que las autoridades en España investigaran efectivamente las conexiones del separatismo catalán con el Kremlin. Esa resolución ponía el foco sobre las injerencias rusas en procesos democráticos en Europa, y entre otras cosas, reclamaba a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco del procés independentista. La Eurocámara pedía también a las autoridades judiciales competentes que "investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE", una referencia que encajaba con la situación del expresidente catalán y actual eurodiputado, aunque no le nombra expresamente. Cabe recordar que en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón investiga el papel de la plataforma 'Tsunami Democràtic' en esas acciones y altercados que en 2019 surgieron como respuesta a la condena por parte del Tribunal Supremo de los líderes independentistas.