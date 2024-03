El juez bloquea el Ferrari Portofino del presunto conseguidor de la 'trama Koldo'

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Koldo' ha decidido bloquear el Ferrari Portofino arrendado por Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de una trama a la que se investiga porque habría pagado comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia. De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, accede a la solicitud de bloqueo formulada por la Guardia Civil y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. Además, autoriza que el vehículo de lujo intervenido, de color negro, se traslade a un depósito judicial. El juez explica en un auto del 1 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ferrari Portofino es propiedad de una compañía que no forma parte del caso y está arrendado a MTM 180 SL, empresa de la que es titular De Aldama. "De estar en régimen de renting, se habrían realizado una serie de pagos que pueden originar unos derechos de adquisición", indica el juez instructor, que justifica el bloqueo señalando que lo que se pretende es evitar "su enajenación en tanto no se clarifique la propiedad real y los posibles derechos adquiridos, dado su elevado valor nominal y la posible utilización de fondos propios del investigado no conocidos" por los investigadores hasta el momento. El juez sospecha que De Aldama "podría haber empleado las ganancias obtenidas en el pago de los plazos fijados en el contrato de renting y de otras cantidades estipuladas en el contrato, con carácter previo a la adopción de una decisión sobre el destino del vehículo". De Aldama fue uno de los detenidos al estallar la 'Operación Delorme' y se habría embolsado un total de 5,5 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el empresario habría recurrido al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para "agilizar trámites" con el Ministerio de Transportes para conseguir los contratos de mascarillas.