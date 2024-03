El Americana Film Fest dedica una retrospectiva al director americano Sean Price Williams

Barcelona, 5 mar (EFE).- El Americana Film Fest, festival de cine independiente norteamericano de Barcelona, que se celebrará del 5 al 10 de marzo, dedica una retrospectiva al director de fotografía Sean Price Williams, que se estrena como director de cine en solitario con 'The Sweet East', una particular radiografía de Estados Unidos.

Este año el evento cuenta con 56 propuestas en la programación, de las cuales 19 son cortos y 37 largometrajes, en la que hay nombres conocidos como Pascal Plante, Mel Eslyn o Xavier Legrand, pero también directores que debutan, como A. V. Rockwell, con 'A Thousand and One' o Weston Razooli, con 'Riddle of Fire', película que cierra el festival.

El Americana Film Fest contará con dieciséis invitados, el mayor número hasta ahora, entre los que destacarían los directores Bob Byington y Jordi Torrent, entre otros, que vendrán a presentar sus películas, charlar con el público y hacer residencia con estudiantes.

Josep Machado, uno de los directores del festival, ha explicado en la presentación que la sección documental ha introducido un cambio, ya que han modificado la nomenclatura para "jugar con el lenguaje narrativo" del documental, que permitirá que aparezcan películas de ficción que apuestan por este formato.

Machado y Xavi Lezcano, también director del festival, han comentado que aunque en esta undécima edición cuentan también con muchos "talentos jóvenes", a Williams, considerado como un "referente del cine independiente actual", lo tenían "fichadísimo desde los inicios".

Para Lezcano, en el trabajo de Williams, que cuenta con más de sesenta películas, cincuenta cortos y siete series desde 1998, destaca una fotografía de 16 milímetros "cargada de color y de luz" y con una "fluidez de cámara en mano muy grande".

El director americano ha señalado que lleva "acumulados 25 años de experiencia" trabajando con películas, muchas de las cuales no han visto la luz, pero que esas precisamente son sus preferidas.

Tras 'The Sweet East' le encantaría ser director otra vez porque "nunca antes lo había pasado tan bien como dirigiendo", pese que al principio tenía sus dudas y no sabía si podría hacerlo.

Una de las películas favoritas en las que Williams participó fue una que no se puede encontrar 'online' y poca gente conoce, pero que él ha definido como un filme "esotérico", que tuvo un "proceso de filmación muy cansino" porque no había monitor en la cámara y, por lo tanto, no sabía como saldría, pero que, a pesar de aquello, lo recuerda como una "experiencia liberadora e increíble".

Williams ha expresado sus dudas respecto a que lo suelan asociar a "películas con cámara en mano y un poco desenfocadas", porque hace otro tipo de cosas, pero ha admitido que siempre vuelve a los 16 milímetros" porque es un formato "muy documental" que puede hacerse cuando "no se tiene mucho dinero", y le encanta.

Con relación a la situación del cine independiente que se está haciendo estos últimos años, el director ha señalado que antes de la pandemia lo notaba "estancado" y muy similar, pero que actualmente hay "muchas novedades fascinantes" que sí son "genuinamente independientes".

"No pienso mucho en qué es bueno para mí" a nivel profesional, ha reflexionado Williams, pero ha añadido que, teniendo en cuenta su trayectoria, demuestra que no está motivado "por el éxito de una forma convencional", sino que seguirá "trabajando en proyectos independientes" que se alejan del "éxito comercial".

El festival no solamente se desarrolla en La Filmoteca de Catalunya, sino que también en otras salas de cine Phenomena, Zumzeig, Cinemes Girona y el Espai Texas, lugares con lo que Anna Camps, jefa de programación en funciones de la Filmoteca, ha indicado que tienen una "buena relación". EFE

