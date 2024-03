Delegada en C.Valencia avisa sobre la agresión grupal en un casal antifascista: "No va a quedar impune"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este martes, en relación con la agresión grupal ocurrida el pasado sábado en un casal antifascista de Castelló donde una persona resultó herida de gravedad, que este hecho "no va a quedar impune" y que la Policía Nacional ya está trabajando en la investigación para detener a los presuntos autores. Así lo indicado en unas declaraciones a los medios en València al ser preguntada por este suceso. La víctima de la agresión, un hombre de 32 años, continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Castelló con pronóstico reservado, según ha confirmado este martes el centro hospitalario. "La Policía Nacional, después de la actuación de la Policía Local en el momento del suceso, ha tomado la investigación y lo que sí que quiero decir es que los autores de esta agresión no van a quedar impunes", ha indicado, y ha prometido que se llevarán a cabo "las detenciones que sean necesarias" porque este hecho "no va a quedar impune". Bernabé no se ha pronunciado sobre si alguno de los implicados en la agresión tendría relación con altercados ultraderechistas de años anteriores porque "la investigación está en curso y, por el beneficio de la investigación, vamos a dejar que los investigadores puedan trabajar con tranquilidad". La Policía Nacional investiga una presunta agresión grupal, en la que participaron cerca de 20 personas, a un casal antifascista de Castelló durante la noche del pasado sábado, en la que un hombre resultó herido. Según informaciones publicadas, al parecer, el objetivo de los presuntos agresores era llegar a la sede de La Cosa Nostra Castelló Antifa Social Club, en la calle San Miguel, donde se estaba celebrando una fiesta. Este colectivo publicó este lunes varias imágenes de esta celebración, acompañadas de un texto en el que se puede leer: "No podrán con un pueblo unido, alegre y combativo. Tenemos muy claro que resistir es vencer". En este mensaje dan las gracias y trasladan su "amor" a quienes "se juegan su libertad, e incluso el cuerpo para no ceder y confrontar la reacción que intentó con todas sus fuerzas represivas y sus matones detener un Castelló crítico, solidario y antifascista, cosa que nunca conseguirán".